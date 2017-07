Siker!!!

Három díjat nyertek el magyar filmek egy lengyelországi fesztiválon

Enyedi Ildikó, Till Attila és Bereczki Csaba filmjeit méltatták a szakmai zsűrik a nyugat-lengyelországi Lagówban (Lubuskie vajdaság) 46. alkalommal megrendezett Lubuskói Nyári Filmnapokon. 2017.07.03 19:59 MTI

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című, korábban a Berlinale és a sydneyi filmfesztivál fődíjával jutalmazott különös szerelmi története Lengyelországból is díjjal tért haza. A Borbély Alexandra és Morcsányi Géza főszereplésével készült alkotás, amelyre itthon már mintegy 70 ezren váltottak mozijegyet, elnyerte a lagówi fesztivál Ezüst Szőlőfürt díját.



A Lengyelország kiemelkedő kulturális eseményei között számon tartott, idén június 26. és július 2. között megrendezett fesztivál szervezői különdíjjal méltatták a Thuróczy Szabolcs és Fenyvesi Zoltán főszereplésével készült, nagy sikerű Till Attila-filmet, a Tiszta szívvelt. Bereczki Csaba Soul Exodus című, klezmerzenészekről szóló alkotása, amelyet a Magyar Filmakadémia tagjai a Legjobb dokumentumfilm díjával tüntettek ki tavasszal, külön elismerésben részesült Lagówban.



A fesztiválon, amelyet 1990 óta a posztkommunista kelet-európai országok filmművészetének szentelnek, ismét nagy számban szerepeltek a magyar produkciók. Az új produkciók mellett több emlékezetes alkotás is látható volt a korábbi évek magyar filmterméséből. Szász János négy filmje volt műsoron a Film mesterei című sorozatban. Szabó Istvántól a Mephisto és a Redl ezredes, Pálfi Györgytől a Hukkle és Fábri Zoltántól a Magyarok című filmeket is műsorra tűzték Łagówban.



A Lubuskói Nyári Filmnapok az egyik legrangosabb lengyel filmfesztiválnak számít. A festői környezetben zajló fesztivált 1969 óta rendezik meg, a vetítéseket szemináriumok, festészeti és fotótárlatok, koncertek és színházi előadások kísérik.