Program

VOLT Fesztivál - Csaknem 160 ezer látogató hat nap alatt Sopronban

Csaknem 160 ezren vettek részt a 25. Telekom VOLT Fesztiválon június 26. és július 1. között Sopronban, a Linkin Park keddi koncertjén telt ház volt a Lővér kempingben. 2017.07.02 23:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A VOLT Fesztivál közleménye szerint kedden 45 ezren látták az amerikai nu metál csapat, a Linkin Park koncertjét, és csaknem ennyien voltak a zárónapon is, amikor mások mellett a Cult, az Imagine Dragons és a Knife Party szerepelt a nagyszínpad kínálatában.



A közlemény idézi Lobenwein Norbertet, a fesztivál egyik alapítóját, aki szerint a nyitónapon rendezett második Petőfi Zenei Díj gála a vártnál is nagyobb sikerrel és milliós nézettséggel zajlott. A Petőfi Rádió és a VOLT Produkció közös díját nyolc kategóriában adták át, az életműdíjat Demjén Ferenc kapta. A gálát a Duna World, a Petőfi Rádió, a Petőfi TV és a petőfilive.hu élőben közvetítette.



Hozzátette: mára a fesztivál a régió legjelentősebb turisztikai eseménye lett, ahová Magyarország minden pontjáról és külföldről is érkeznek vendégek. A városban és környékén hónapok óta nem lehetett szállást találni.



A Csillagok Városa projekt keretében idén öt világsztárnak adtak a szervezők közterületi széket, amelyek ezentúl Sopron utcáit díszítik. A Linkin Park mellett Martin Garrix, Ellie Goulding, az Imagine Dragons és a Pendulum csapata írta alá a székeket. Ugyancsak a város valamelyik utcáját díszíti majd az a Sopron felirat is, amelyet a VOLT Art Group művészcsapat tagjai dekoráltak ki az elmúlt hat napban - idézi a közlemény Fülöp Zoltánt, a VOLT másik főszervezőjét.