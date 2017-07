Fesztiválkörkép

Ami VOLT, az majd lesz: Amikor az ereid is ritmusra lüktetnek

Az elmúlt két napban jó pár koncerten megfordultunk, Pendulumon a hallásunkat is elhagytuk, és még a városba is lemerészkedtünk. Összefoglaló következik. 2017.07.01 16:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mindennap elterveztük, hogy lemegyünk a városba, megnézzük, mennyire hajtotta uralma alá a fesztivál a kis utcákat is. Tegnap végre sikerült elég erőt összeszednünk - igencsak motivált, hogy végre valami rendes ételhez jussunk -, és elindultunk lefelé a "kis" lejtőn. Délben, a negyven fokban, mikor máskor.

Fotók: ma.hu

Sopron nem véletlenül tartozik a legszebb városok közé, a várkerület és a főtér olyan, mintha visszautaznánk a történelemben. A híres tűztornyon már jóval a fesztivál előtt megjelenik a VOLT-os körszalag, pár száz forintért fel is lehet menni, a kilátás mindenképp megéri. Órákon át lehet a kis macskaköves utcákon bolyongani, rengeteg étterem, kávézó, cukrászda várja a betévedő vendégeket.

A soproni Tűztorony VOLT-ba öltözve

A fesztiválhoz igazodott városban lépten-nyomon VOLT-os feliratokat, zászlókat találni. Rengeteg program le is költözött már a Lővérekből, és az utcákat megtöltik a fesztiválozók. Kiállítások, gyerekprogramok, utcaszínházak színesítik a zenei kínálatot. A város felfedezését mindenkinek ajánljuk, akár a fesztivál idején kívül is.

Hűsítő pihenés a belvárosban

Napközben mindenki pihen, regenerálódik, délután felé pedig megrohamozzák a boltokat, hogy minél több alkoholt tudjanak már gyomorban bevinni a fesztiválra. Rengeteg helyen akciók is vannak a fesztiválozók számára, a karszalagot felmutatva még olcsóbban tudnak vásárolni.

Mindentbele fesztiválpizza

A csütörtöki napot a magyar előadóknak szenteltük, most hoztunk egy gyors összefoglalót és képválogatást is. A hangunkat elvitte a Supernem és a Punnany, majd a Paddy and the Rats és az Alvin és a mókusok tolták hajnalig a bulit.



Sajnos a nagyszínpad hangosítása így a fesztivál vége felé járva sem a legjobb, az éneket szinte minden koncerten elnyomja a basszus és/vagy a dob, így akik nem tudják oda-vissza héberül a szövegeket, könnyen elveszthetik a fonalat.

Supernem

Papp Szabiék egy gyors eső után kezdtek neki a koncertnek, így viszonylag családias létszámú, de annál lelkesebb közönség táncolt velük együtt hajnalig egy rossz cipőben, de volt az elmaradhatatlan 'Generáció', megtudtuk, hogy 'Hova megy, Ki?', és az új albumról is elraktároztuk azt a bölcsességet, miszerint 'Egy nap, Egy év'.

Másfél hete, hogy a babám nem láttam... /Punnany Massif/

Az ezévi fesztiválhimnuszt megalkotó Felcser Mátéék idén nem erőltették meg magukat annyira, mint eddig. Pedig a zenekar az elmúlt időszakban visszább vonult, inkább az alkotásra koncentráltak. Az éneket 70%-ban a közönség adta, és mintha egy mixet hallgattunk volna, egymásba átmenő számrészletekkel és a kelleténél több, semmitmondó óóózással. A koncert után sokan mondták, hogy hiányolták a pörgős rapbetéteket, a dallamos refréneket, de nosztalgiából még mindig szeretik végigénekelni.

Az igazi rajongók

Amíg a Nagyszínpadon a holland dj, Martin Garrix pörgette tovább a bulit, mi átnéztünk a kisebb színpadokra. A Paddy and the Rats valóságos ír kocsmahangulatot varázsolt viszonylag népes közönségének.

Paddy and the Rats

Közvetlenül utánuk az Alvin és a Mókusok ragadták magukhoz a mikrofont. Sok év után újra vállaltak fesztiválos fellépést, így akik az elmúlt években csak klubkoncerten hallhatták őket, most kiadhatták az indulataikat. Körtánc és wall of death is volt of course, anélkül nem is Alvin-koncert lett volna.

Újra fesztiválon az Alvin és a Mókusok!

A pénteki nap két húzóneve az amerikai Paramore, és a végre nem csak dj set-tel közlekedő Pendulum volt.



Hayley Williamsék 2013 után ismét ellátogattak hozzánk, és a színpadon gyerekként ugráló, leginkább lila pizsamás kislányra hasonlító énekesnő fergeteges hangulatot csinált. A koncert alatt végig kommunikált a közönséggel, valóságos monológokat kaptunk tőle.

Hayley Williams - Paramore

A vége előtt nem sokkal az első sorból felrántottak egy lányt a színpadra, aki Hayley fiatalabb másolata volt. Ugyanolyan cipő, és a korábbi rózsaszín haj is stimmelt. Nemcsak a szöveget tudta természetesen kívülről, de Hayley minden koncertes mozdulatát sztereóban tolta az énekesnővel, mintha csak klónozták volna. Egy határozottan boldog közönség maradt utánuk.

VOLT szerelem

Az ausztrál Pendulum sokak kívánságát teljesítette, mikor bejelentették, hogy az idei VOLT-on élőben tolják, nem csak dj set-tel. Én mondjuk azóta sem hallok semmit, de még mindig érzem a mellkasomban a zene lüktetését, viszont örülök, hogy a durván villódzó fények ellenére sem kaptam epilepsziás rohamot. Ez tipikusan az a koncert, amire az ember bever két üveg töményet, esetleg másként módosítja a tudatát, és totál benyomott állapotban ide-oda dobálja magát. Természetesen a sajtó munkatársaira ez nem vonatkozik...

Pendulum LIVE

Mi jelenleg regenerálódunk, a ma esti Imagine Dragonsra össze kell szedni a maradék életerőnket, és utána egy Knife Partyt is túl kell élni. Kérjük a virtuális energiákat!