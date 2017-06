Programajánló

Levendulanapok a Pannonhalmi Főapátságban

A bencés gyógyászati hagyományokat, valamint a térségben honos és termesztett gyógynövényekhez kapcsolódó kulturális kincseket is megismerhetik az érdeklődők a pénteken kezdődő és július 9-ig tartó Pannonhalmi Levendulanapokon. 2017.06.30 05:40 MTI

A főapátság tájékoztatása szerint a többhektáros Gyógynövénykertben a látogatók kreatív műhelyfoglalkozásokon levendulás dekorációkat, vászontáskát és levendulacsokrot készíthetnek minden nap, az Apátsági Múzeum és Galéria belső kertjében pedig gyógynövényes illatfelismerő játékot tartanak.



Július 1-jén ismét megrendezik a Pannonhalmi Levendula SWEET édességnapot a Gyógynövénykertben, ahol cukrászmesterek és kézműves cukrászdák levendulás finomságait lehet megkóstolni. Az estét a WENK FUNKover zenekar ingyenes koncertje zárja.



Július 8-án, szintén a Gyógynövénykertben a levendula betakarításának és lepárlásának folyamatát követhetik nyomon a látogatók, betekintést nyerhetnek a pannonhalmi illóolaj készítésének minden lépésébe. Később botanikai, kertészeti és gyógyászati előadásokat is tartanak, este pedig Szabó Balázs Bandája koncertjével zárul a nap.



Pannonhalmán a bencés szerzetesek a kezdetektől termesztenek gyógynövényeket, citromfüvet, izsópot, ricinust és a 17. századtól bizonyosan levendulát is. A 17. század elejéről származnak ugyanis a pannonhalmi levendulatermesztésről az első írásos emlékek, amelyek szerint Németországból hozták az első növényeket.



A mostani öt és fél hektárnyi területen a 20. század elején kezdték a gyógyhatású növény termesztését. Kétféle levendula terem a területen: a szüretet a francia fajtával kezdik és az angollal fejezik be. Évente mintegy 20-30 tonna levendulát szüretelnek, amelyből 100-150 liter olajat készítenek.