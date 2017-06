Programajánló

Franco Nero lesz az Egri Bikavér Ünnep díszvendége

Idén is díszvendége lesz a rendezvénynek a Tokaji Borvidék, amelynek vendégségét az egriek a tokajiak őszi szüreti rendezvényén viszonozzák. 2017.06.29 06:34 MTI

Franco Nero olasz filmsztár lesz a díszvendég a XXI. Egri Bikavér Ünnepen, amelyet július 6. és 9. között rendeznek meg a hevesi megyeszékhelyen - jelentette be a rendezvényt beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón a térség országgyűlési képviselője.



Nyitrai Zsolt elmondta, hogy Franco Nero a tervek szerint július 6-án, csütörtökön érkezik meg a hevesi megyeszékhelyre, és már részt vesz az aznapi megnyitón is, másnap pedig - az 1552-es ostromra emlékezve - 15 óra 52 perckor díszlövést ad le.



A képviselő azt mondta: fontosnak tartják, hogy minél több ismert személyiség népszerűsítse a 2023-as Európa kulturális fővárosa címre aspiráló város rendezvényeit. Franco Nero jól illik ebbe az elképzelésbe - tette hozzá.



Nyitrai Zsolt közölte: az olasz sztár Koltai Lajos operatőr-rendezővel is találkozik, és mindketten szerepelnek majd egy Egert népszerűsítő filmben.



Habis László, a város polgármestere hangsúlyozta, hogy intenzív munka folyik a kulturális fővárosi pályázat összeállítása érdekében, amelyben Koltai Lajos igen fontos szerepet játszik.



A borfesztiválról Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke elmondta: harminc borászat száznál is több borával, közöttük bikavérekkel, egri csillagokkal és rozékkal várják a közönséget. Lesznek superior és grand superior borok is. A gasztronómiai kínálatot pedig 16 étterem, közöttük egy hajdúszoboszlói és egy budapesti biztosítja.



Pál Sándor közölte: idén is díszvendége lesz a rendezvénynek a Tokaji Borvidék, amelynek vendégségét az egriek a tokajiak őszi szüreti rendezvényén viszonozzák.



Thummerer Vilmos többszörös díjnyertes borász az Egri Bikavér márciusi hungarikummá nyilvánítására utalva úgy fogalmazott, hogy a rang kötelez: az eddigieknél még jobban kell ügyelni arra, hogy akármilyen bor ne kerülhessen piacra bikavér néven.