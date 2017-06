Celebhírek

Istenes László szerint Feró egy szenilis vénember

Fotó: MTI

Augusztus közepén kerüll a mozikba Csupó Gábor új filmje, a Pappa Pia. A film egyik főszereplője Nagy Feró lesz, aki egy otthonból megszökött link nagypapit alakít majd.

A Mokka műsorvezetői ennek kapcsán beszélgettek a zenésszel a szerda reggeli adásban. Mádai Vivien rögtön fel is tette a nap kérdését (ami inkább kijelentésnek hangzott): "De neked egyszerű helyzeted volt, mert gyakorlatilag magadat alakítod."

Erre műsorvezető-társából, Istenes Lászlóból feltört a nevetés, és rögtön tromfolt is: "A szenilis vénembert."

Mádaiekkor már hangosan röhögött, és megpróbált védekezni: "Hát ezt a Laci mondta ki, én ilyet nem mondtam."

Végül Nagy Feró jobb híján helyeselt, majd azt is elmondta, hogy mi okozta számára a legnagyobb nehézséget a forgatáson. "Ez én vagyok, magamat kellett adni, de az furcsa volt, hogy egyetlen csúnya szót sem lehetett mondani. Azt mondták, hogy ez családi film, ebben nem beszélünk csúnyán" - jelentette ki.