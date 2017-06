Fesztiválkörkép

Ami VOLT, az majd lesz: A Linkin Park felrobbantotta Sopront

Hosszú évek várakozása után az idei VOLT 0. napján végre minket is elértek Chesterék. A One More Light album óta féltünk, hogy a régi Linkin Park már a múlté, de a srácok nem okoztak csalódást a rajongóiknak. 2017.06.28 14:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A két éve szünetre vonult Subscribe melegített a Linkin Park előtt, és bár a zenekar különböző formációkban zenélgetett azóta, 2015 nyara után most láthatták őket a rajongók újra az eredeti felállásban.

Talán a meleg, talán a Linkin Parkos korai helyfoglalás miatt, de viszonylag kis tömeg verődött csak össze. Róluk viszont elmondható, hogy igazi rajongók, akik ki akarták élvezni a koncert minden pillanatát. Sokan elmondták, hogy sokallták a Linkin Park miatt feltornázott bérlet/napijegy árakat, de a Subscribe-ért megérte eljönni. Ki tudja, mikor láthatják őket újra (valaha) így együtt?

A tavalyi Maiden-koncerthez hasonlóan a Linkin Park külön napjára több mint 40.000 embert vártak a szervezők, és a fesztivál már reggel megtelt a zenekar pólóiban lézengő emberekkel. Szerencsére most nem volt fullasztó a tömeg napközben, főleg, hogy a fanatikus rajongók már dél körül beültek a Nagyszínpadhoz az első sorba.

Mi 8-fél 9 körül indultunk el, akkor már a nagy keverőpultig állt a masszív tömeg, ami az este végére elérte az óriáskereket is. Ahogy ott álltunk, körülöttünk több tízezer emberrel, akik évek óta ugyanarra a pillanatra várnak, a hangulat leírhatatlan volt. Az indulásukkor a Linkin Park egyike volt a nu-metál fogalmát megteremtő bandáknak, és bár a legutóbbi albumuk az emberek nagy részéből ellenszenvet váltott ki, ott és akkor mind arra vártunk, hogy Chester megjelenjen a színpadon, és a One Step Closer-rel vagy a Numb-bal az egész fesztivált felrobbantsa.

Negyedórás késéssel vette kezdetét a koncert, Chester kapucniban, sapkában és szemüvegben jelent meg, amit nagyjából számonként dobált le magáról. A Talking to myself-el nyitottak, és, akik böngészték a One More Light Tour eddigi setlist-jeit, tudhatták, hogy ez lesz. Az új albumról 3-4 számot játszottak, hálistennek a maradék időt nosztalgiával töltötték meg. Lelkes közönségük volt, felváltva tomboltunk, üvöltöttünk, amikor elindult a Breaking the Habit és a New Divide, és együtt sírtunk a Castle of Glass és a Leave Out All the Rest alatt.





Feleslegesen aggódtunk amiatt, hogy Chester már nem bírja úgy, mint régen, és nem fogja magát odatenni. Az egész szerethető, emberi volt, olyan, amire rég óta vártunk. Igen, volt, ahol hamis volt, volt, ami nem jött ki teljesen, de ez nem stúdiófelvétel, és csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Maximálisan együtt volt a zenekar a közönséggel, Chestert és Mike Shinodat többször is csak nehezen tudták visszahúzni a közönségből. Az In the End alatt Mike egy mikrofont is levitt a közönségnek, ekkor fizetődött ki az első sornak a 6-7 órás várakozás.

"Srácok, ti vagytok a legjobbak!" - így búcsúzott tőlünk a Linkin Park, és akik közel álltak, láthatták rajtuk, hogy komolyan is gondolják. Reméljük, jönnek még valaha felénk, talán egy jobb albummal, mint a One More Light, de ugyanilyen erővel és hangulattal.