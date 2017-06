Fesztiválkörkép

Ami VOLT, az majd lesz: -1. napi ráhangolódás

Mindig azt mondják, hogy a kezdet a legnehezebb. Több éves tapasztalattal a hátunk mögött úgy gondoltuk, hogy idén azért már elkerülhetjük a problémák nagy részét. Amikor azonban az ember azt tapasztalja a soproni vonatállomáson, hogy a sátrát otthon hagyta, akkor rájön, hogy sosem lehet minden tökéletes. Egy kisebb pánikroham és negyvenpercnyi szenvedés után úgy döntöttünk, hogy az egymásra mutogatás nem segít, kell egy új sátor. Taxi, bolt, újra taxi, és egy óra múlva már szeretett fesztiválunk bejáratánál álltunk.

A tavaly bevezetett check-in rendszer miatt megnövekedett bejutási időt idén sikerült kiküszöbölni, több helyről is folyt a beengedés. Személyi nélkül nem ajánlatos otthonról elindulni, anélkül a kukába is dobhatja az ember a bérletét. Nyilván idén sem maradtak el a lelkes próbálkozók, akik alkoholt szerettek volna behozni a fesztiválra. Egy biztos, ha valakinél zacskós toast kenyeret látnak, kérdés nélkül megy a kukába, és már csak a vodkásüveg csörömpölését lehet hallani. Utóbbira a várakozó tömeg minden alkalommal felhördüléssel és szomorú együttérzéssel reagált, az italtól megfosztott delikvens pedig kissé lógó orral folytatta útját a kemping felé.

Az első napra mindenképp érdemes elegendő ételt/italt hozni. A rutinosabb fesztiválozók már tudják, ilyenkor minden terminál egyszerre hal meg, általában a délután végéig, és a festipay-el történő egyetlen fizetési lehetőség kizárja, hogy akár egy üveg vizet tudj venni.

Pro tipp 1: ha elindulsz lefele bevásárolni, még odafent jusson eszedbe, hogy vigyél magaddal készpénzt. Az érzés ugyanis leírhatatlan, mikor félórás tűző napon való sétálás után jössz rá, hogy idekint nem tudsz a benti kártyáddal fizetni. Se enni, se inni, és akkor valahogy még mássz is vissza a lejtőn. Legközelebb biztosan nem felejted el.

Petőfi Zenei Díj

Idén nyolc kategóriában díjazták a jelölteket, és a tavalyihoz hasonlóan színes show-műsor kísérte a gálát. Az estét a fesztivál idei himnuszával kezdték. A Punnany Massif mellett Pásztor Anna (Anna and the Barbies) és Charlie is színpadra lépett, de hallhattuk Hient és Benjit is.

Az Animal Cannibals, a Hősök, Deniz és a Sub Bass Monster új formációja, a Rap Allstars már rendesen felpörgette a közönséget, majd az idei Nagy-Szín-Pad nyertese, a Lóci játszik táncoltatott meg mindenkit.

Az este többek között a Brains is fellépett, Superheroes és Balance című számuk végleg meghozta a fesztiválhangulatot. A Halott Pénzzel közösen színpadra állt a Mindenki című filmből ismert Bakáts téri ének-zenei általános iskola kórusa. Látványban az estét a Tankcsapda motoros show-ja vitte, a gála után pedig Fatboy Slim adott koncertet.

A Halott Pénz három kategóriában is tarolt. Ők lettek az év együttese, Marsalkó Dávid az év férfi előadója, az évi videóklipje díjat pedig az Élnünk kellett volna még című dalukkal hozták el.

A Wellhello #Sohavégetnemérős száma simán vitte az év dala díjat, a Soulwave lett az év felfedezettje, Lábas Vikit (Margaret Island) pedig az év női előadójának választották. A Quimby tavaly decemberi arénás koncertje, a Micsodaország most egy év koncertje díjat ért. Demjén Ferenc pedig a fesztivál szervezőitől: Fülöp Zoltántól és Lobenwein Norberttől vehette át a kategóriákon kívüli Életműdíjat.