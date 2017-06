Tévé

Az ATV nagyon sokat költ Bochkor Gáborra

Fotó: MTI

Az utóbbi időben rengeteg új, egykori TV2-ős műsorvezetőt - Demcsák Zsuzsa, Vujity Tvrtkó, Sváby András, Kárász Róbert, Gaál Noémi - igazolt le az ATV. A Bors számolt be róla, hogy most Bochkor Gábort is megszerezték: a népszerű rádiós ősztől egy szórakoztató műsort kap ősztől, amelyet Hajdú Péter cége fog gyártani.

A rádiós utoljára öt éve szerepelt képernyőn, és most egy olyan műsorral tér vissza, ami jócskán meghaladja az átlagos ATV-s műsorok költségvetését.

"Valóban ATV-s viszonylatban nagy költségvetésű műsor lesz. A tervek szerint augusztus végén indul, Hajdú Péter gyártja. Egy könnyed hangvételű, alapvetően szórakoztató műsorról van szó" - mondta a lapnak nyilatkozva Németh Szilárd, a csatorna vezérigazgatója, aki azt is elárulta, hogy előbb volt meg a műsor ötlete, csak azután választottak ki hozzá házigazdát.

Bochkor hetente egyszer, vasárnap kerül majd képernyőre, a Sváby András nevével fémjelzett Napló után és az Esti Frizbi előtt.

"Péterrel együtt gondolkodtunk azon, hogy ki az a televíziós, aki a leginkább illene az elképzeléseinkbe. Az a célunk, hogy a fiatalok számára is vonzó legyen a vasárnapi kínálatunk" - jelentette ki Németh.