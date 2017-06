Programajánló

Júliusban lesz az ötödik Óbudai Blues Fesztivál

Idén ötödik alkalommal, július 8. és 14. között rendezik az Óbudai Blues Fesztivált - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.



Az eseménysorozat július 8-án, a Kobuci kertben Little G. Weevil zenész, producer 40. születésnapi koncertjével kezdődik.



Podlovics Péter művészeti vezető elmondta: a bluest sokan szeretik, még ha nem is tudják, hogy arról van szó. Példaként említette, hogy sokan kedvelik a Rolling Stones, Tina Turner, Joe Cocker zenéjét, amelyek szintén "blues-bázisú zenék".



A művészeti vezető közölte: a magyar zenészek mellett Brazíliából, Amerikából, Angliából, Hollandiából is érkeznek előadók a rendezvényre.