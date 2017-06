KAFF - Wunder Judit Kötelék című rövidfilmje kapta a KAFF nagydíját

Filmajánló

Wunder Judit Kötelék című rövidfilmje kapta a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) nagydíját, amelyet szombaton este a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban adtak át.

A díjjal járó 1,5 millió forintot Kecskemét város ajánlotta fel.



A legjobb rövidfilm kategóriadíját Bucsi Réka Love című filmjének ítélte oda az öttagú zsűri, a legjobb televíziós sorozat pedig a Koós Árpád és Klingl Béla rendezte Hunor lett. Mindkét alkotást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1,5-1,5 millió forint összegű felajánlással jutalmazta.



A legjobb alkalmazott animáció Ertsey Donát Áron Tiszta szívvel című filmje lett, a legjobb diákfilm díját az Orosz Tina rendezte A 13. királylány című alkotásnak ítélték, míg a Metropolitan Egyetem különdíját Mira Kristóf Zénó All my days című filmje kapta.



Idén 13. alkalommal rendezték meg a Kecskeméti Animációs Filmfesztivált, a magyar animációs filmek seregszemléjét, amellyel párhuzamosan zajlott a 10. Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál.



Ennek keretében a legjobb egészestés játékfilm a holland Michael Dudok de Wit A vörös teknős című filmje lett. A legjobb televíziós sorozatnak a francia Paul Leluc A nagyon hosszú vakáció című alkotását választották, míg a legjobb tv-speciál díját az angol Jakob Schuh és a Jan Lachauer Lázadó rímek 1. című filmjének adták. Az Országos Diákzsűri díját megosztva a Lázadó rímek 1. és a francia Sebastien Laudenbach filmje, A levágott kezű lány kapta.



A legjobb elsőfilm különdíját Nagy Szabolcs filmje a Fiaskó kapta.



A Magyar Filmkritikusok Díja - amelyet a fesztiválra akkreditált kritikusok, újságírók szavaztak meg a magyar rövidfilmes és diákfilmes versenyprogramból - a Dell'Edera Dávid rendezte Balkon című alkotásé lett.



A közönségdíjat a francia-svájci Claude Barras filmjének, az Életem Cukkinikéntnek ítélték.



Az MTVA különdíját pedig A Hoppi mesék - Az emlékezés ünnepe kapta, amit Rófusz Ferenc rendező jegyez.



A fesztiválon 27 ország mintegy 400 filmjét vetítették. A 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál díszvendége ezúttal Ausztrália volt, így a magyar és az európai versenyprogram mellett 38 ausztrál animációt is műsorra tűztek.



A több mint három évtizedes múltra visszatekintő Kecskeméti Animációs Filmfesztivál az egyik legjelentősebb kecskeméti kulturális esemény. Az első fesztivált 1985-ben tartották, amikor még csak néhány külföldi alkotást láthattak az érdeklődők. A KAFF szervezői 1996-ban döntöttek arról, hogy az európai filmek is a versenyben szerepelnek.