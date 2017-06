Programajánló

Hétfőn kezdődik a jubileumi VOLT Fesztivál

A mínusz egyedik nappal, a Petőfi Zenei Díj gálájával és Fatboy Slim koncertjével hétfőn kezdődik a 25. Telekom VOLT Fesztivál. 2017.06.24 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A rendezvényre több mint 150 ezer vendéget várnak, fellép mások mellett a Linkin Park, Ellie Goulding, a Cult, Martin Garrix, az Enter Shikari, a Paramore, a Pendulum és az Imagine Dragons.



A fesztivál negyedszázados történetében először idén hatnapos a rendezvény, amelyen több mint kétszáz produkciót láthat a közönség. Az amerikai nu metál csapat, a Linkin Park a keddi nulladik napon lép fel a nagyszínpadon, szerdán zenél Ellie Goulding és a Wellhello. Csütörtökön a Rapülők, a Punnany Massif és Martin Garrix, pénteken az Enter Sikari, a Paramore és a Pendulum, szombaton a Cult, az Imagine Dragons és a Knife Party szerepel a nagyszínpad kínálatában.



A további színpadokon a teljes magyar élmezőny koncertet ad a hat nap alatt, köztük a Lóci játszik, a Subscribe, a Brains, a Vad Fruttik, a Kiscsillag, a Tankcsapda, a Quimby, a Halott Pénz, az Anna & The Barbies, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Péterfy Bori & Love Band, a Margaret Island, az EDDA, a Hiperkarma, a 30Y, az Ektomorf, a Fran Palermo, a Bëlga, az Irie Maffia, a Qualitons, Freddie, Fábián Juli & Zoohacker, Bródy János, a Budapest Bár, a Magashegyi Underground, a KFT és Charlie.



A fesztivál nyitásaként június 26-án hétfőn, a mínusz egyedik napon második alkalommal adják át a Petőfi Zenei Díjakat. A látványos, két és fél órás show keretében nyolc kategóriában osztják ki az elismeréseket, emellett életműdíjat kap Demjén Ferenc. A gála után kétórás koncertet ad Fatboy Slim.



A zenei programok mellett több más kulturális program is várja a fesztiválozókat, köztük utcaszínházi előadások. Angliából, Franciaországból, Lengyelországból és Spanyolországból is érkeznek cirkuszi előadók, akrobaták és színházi társulatok, akik a Lővér kempingben mindig más helyszínen lépnek fel. Esténként tűzzsonglőr-bemutatók is lesznek. Idén is felállítják a negyven méter magas óriáskereket.



A VOLT Art Group csoportos képzőművészeti kiállításon Bada Dada, Bukta Imre, drMáriás, ef Zámbó István, Fehér László, feLugossy László, Győri Márton, Kiss Tibor, Magyarósi Éva, Sinkovics Ede, Soós Nóra, Szurcsik József, Töttös Kata, Verebélyi Diána és Wahorn András alkotásait lehet megtekinteni július 16-ig. Bizonyos munkákra a kiállítás ideje alatt lehet licitálni, a bevételt pedig a soproni Gyógyközpontnak ajánlják fel a szervezők.



A tárlaton a Hybridart Managementtel együttműködve a Sohavégetnemérős-Történetek Wellhellóra című fotókiállítás is megtekinthető, amely a csapat filmjének hátterét mutatja be, köztük a tavalyi fesztiválon forgatott epizódot.