Gondolná, hogy Nicole Kidman 50 éves?

“Úgy próbálok játszani, mintha huszonegy éves lennék, és csak most kezdtem volna a pályafutásomat” – nyilatkozta 50. születésnapjához közeledve Nicole Kidman, aki néha úgy érzi, nem kellene ennyit dolgoznia, de a munkája a szenvedélye.



A korát meghazudtoló, porcelánbőrű színésznő Honoluluban látta meg a napvilágot, négyéves volt, amikor a család Sydneybe költözött. Egy itteni drámaiskolában ismerkedett meg a később szintén világhírűvé vált brit Naomi Wattsszal, akivel életre szóló barátságot kötöttek. Neve 1983-ban az ötödik kontinensen ma is karácsonyi klasszikusnak számító Karácsonyi lótolvajok révén lett ismert. A göndör, vörös hajú szépség a nyolcvanas években már rendszeresen szerepelt az ausztrál televízióban, olyan sikerszériákban, mint a Vietnam, a Bangkok Hilton vagy az Ausztrál expressz.

1989-ben kapta meg a Halálos nyugalom című thriller egyik főszerepét, ami sorsfordítónak bizonyult számára. Felfigyelt rá ugyanis az ekkor már világsztárként ünnepelt Tom Cruise, aki azt kérte, hogy következő filmjének női főszerepére a Hollywoodban szinte teljesen ismeretlen Kidmant szerződtessék. Cruise megkapta, amit akart, a Mint a villám pedig 1990 legjövedelmezőbb filmje lett.



Kidman és Cruise hamarosan nemcsak a vásznon lettek egymáséi, hanem a valóságban is. A következő tíz évben Hollywood ügyeletes álompárját alkották, a sajtó minden lépésükről tudósított. A színésznő 1992-ben játszott újra Cruise oldalán a Túl az Óperencián című filmben, s rá kellett ébrednie, hogy mennyire férje árnyékában él, még színészi teljesítményét is eszerint ítélik meg.



Ezért függetlenfilmes vizekre evezett, nem is eredménytelenül: Golden Globe-díjat nyert Gus Van Sant Majd megdöglik érte című fekete komédiájáért, szokatlan és kifinomult játékával bizonyította rendkívüli tehetségét.



1999-ben a legendás Stanley Kubrickkal dolgozott együtt: a rendező utolsó filmjében, a Tágra zárt szemekben újra Tom Cruise társaságában álltak a felvevőgép elé. A forgatás után útjaik elváltak egymástól, nyilatkozataik szerint a film tükröt tartott eléjük, és felőrölte házasságukat. A színésznőnek évekbe telt, mire sikerült feldolgoznia a szakítást.



A magánéleti kudarcból Baz Luhrmann lenyűgöző látványvilágú filmjével, a Moulin Rouge-zsal lábalt ki. A nézők lelkesedtek a régimódi románcért, a film zenéjéért, különösen a Kidman és Ewan MacGregor által előadott Come What May volt hatalmas siker, a dal a slágerlistákra is felkerült. Kidman alakításáért 2001-ben megkapta első Oscar-jelölését és második Golden Globe-díját.

Hollywoodban ezután már úgy számoltak vele, mint akinek a neve egyedül is elég a nézők becsalogatásához. A következő évben Az órák című filmben arcát szinte a felismerhetetlenségig átalakítva, műorral játszotta el a depressziós, zavarodottsággal küzdő Virginia Woolf karakterét. Jutalma az Oscar-díj lett a legjobb női főszereplő kategóriában (a filmvilág legrangosabb kitüntetését első ausztrál színésznőként nyerte el), majd a Golden Globe és a BAFTA-díjat is átvehette.



Ezután három teljesen különböző filmben csillantotta meg tehetségét: Lars von Trier Dogville című kísérleti drámájának főszerepét követően Anthony Hopkins oldalán jelent meg a Szégyenfoltban, és belevágott a Hideghegy forgatásába. Ada Monroe szerepéért hatodszor jelölték Golden Globe-ra, a díjra eddig összesen 11-szer nominálták.



A legkiválóbb divattervezők esengtek kegyeiért, hogy az ő ruhakölteményeiket viselje, és a Chanel No.5 kölni arca lett, a legjobban fizetett színésznők közé számított. A korábbi szakítás sebei is begyógyultak, 2006-ban házasságot kötött a countryénekes Keith Urbannal, akivel szinte csak a házasság alatt ismerték meg igazán egymást. Együtt küzdöttek meg az énekes drogfüggőségével, két gyermekük is született, a második béranya segítségével (Kidmannek első házasságából két örökbe fogadott gyereke is van.)



A következő évek sikerfilmjei között szerepelt: A tolmács volt az első film, amelyet az ENSZ-székházban forgattak, majd ismét Baz Luhrman kereste meg egy újabb nagyszabású kalandfilmmel, az Ausztráliával, amelyben honfitársával, Hugh Jackmannel játszott. 2009-ben a Fellini ihlette Kilencben pompázott, majd az Engedd el! következett, amely egy gyermekét elvesztő anya megrázó portréja.



Nicole 2012-ben forgatta Az újságosfiú című thrillert eddigi szerepeitől meglepően eltérő karakterrel, saját határait feszegetve, a film Cannes-ban Arany Pálma jelölést kapott. 2014-ben a Grace – Monaco csillaga csúfos bukás volt, de 2015-ben a Szemekbe zárt titkok, majd az Oroszlán és a Hatalmas kis hazugságok című HBO minisorozat sikerével vigasztalódott.

Nicole Kidman 1994-ben az UNICEF jószolgálati nagykövete lett, Ausztráliában élő nemzeti kincsnek nyilvánították. 2006-ban az ENSZ Fejlesztési Alapja a Nőkért (UNIFEM) jószolgálati nagyköveteként jelent meg az amerikai kongresszus külügyi bizottsága előtt, hogy felhívja a figyelmet a nők elleni erőszak terjedésére, amely a hollywoodi filmeknek is köszönhető.



Idén káprázatos ruhakölteményeivel és három kiváló filmjével, valamint egy sorozatszereppel tündökölt a cannes-i filmfesztiválon, ráadásul megkapta a fesztivál 70. évfordulójára alapított különdíjat is.