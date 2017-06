Leia

Kokain, heroin és ecstasy is volt Carrie Fisher szervezetében, amikor meghalt

Hivatalosan ugyan alvási apnoe - vagyis egy súlyos, ritka esetben végzetes alvás közbeni légzészavar - miatt halt meg decemberben Carrie Fisher, de a boncolás azt is kimutatta, hogy többféle kábítószer, köztük kokain, heroin és metadon is volt a szervezetében halálakor - írja a Variety.

A drogok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Fisher halálát a légzészavar okozta, ugyanakkor a kórboncnok a család kérésére nem végezhetett teljes vizsgálatot, így csak test külső vizsgálata, és toxikológiai eredmények alapján állapíthatta meg a halál okát, így azt nem tudta felmérni, hogy a szervezetében talált szerek mekkora mértékben járultak hozzá halálához.

Valószínű, hogy a kokaint napokkal halála előtt fogyaszthatta, a heroint viszont nem sokkal a végzetes repülőút előtt, ez pedig lelassíthatta a légzését.

Az illegális szerek mellett a színésznő antidepresszánst, antipszichotikumot és egy epilepszia-ellenes gyógyszert is szedett, amikre volt receptje, az Oxikodonra, egy erős nyugtatóra viszont nem - az nem tisztázott, hogy ezeket közvetlenül a repülőút előtt vette-e be.