Katy Perrynek 100 millió követője van a Twitteren

"Ma tanúi lehetünk a történelemnek. Gratulálunk Katy Perrynek, ő az első, aki elérte a 100 millió követőt" köszöntötte a Twitter az énekesnőt.

A nyomában azonban ott liheg a tinilányok kedvence, Justin Bieber is, aki 96,7 millió követővel büszkélkedhet. Őt követi Barack Obama 90,8 millióval, majd Taylor Swift 85,1 millióval. Az ötödik helyen pedig Rihanna áll 74,1 millióval.

Thank you, @Twitter, for always giving me an opportunity to have a voice! #LoveKaty https://t.co/Lpc1DSk4Kw