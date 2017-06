Programajánló

A Tóth Viktor Tercett élő dzsesszlemeze Gareth Williamsszel

But Inside címmel jelentette meg új lemezét a Tóth Viktor Tercett. A hazai dzsessz színtér egyik kiemelkedő szaxofonosa és szerzője által vezetett formáció egy tavaszi koncerten élőben rögzítette az anyagot, amelyen egy brit zongorista, Gareth Williams is közreműködött. 2017.06.18

"Mindig azt keresem, hogy előre haladjak és a hangszerem szebben szóljon, tisztábban, igazabbul, érvényesebben. Saját zártságomat szeretném legyőzni a hangszeres gyakorlással, amelyet huszonöt éve művelek. Meggyőződésem, hogy amibe az ember energiát fektet, annak meglesz az eredménye" - mondta a 40. életévét nemrég betöltött Tóth Viktor az MTI-nek.



Mint megjegyezte, hatalmas tisztelője Charlie Parker és John Coltrane játékának, az ő felkészültségük, spirituális mélységük, játékuk intenzitása irányt mutat számára. "Nem szeretnék úgy szólni, mint ők, de a minőségükhöz szeretnék közelebb kerülni és sokat jelent számomra az az erő, amelyet feketeként a polgári jogi mozgalmaknak adtak".



Tóth Viktor missziójának tartja, hogy elvigye az emberekhez a szabadság üzenetét.



"Azért szeretnék minél több helyen játszani, hogy az embereket emlékeztessem: szabadságra születtünk. A Tercett üzenete az, hogy semmihez nem kell ragaszkodni és ha elégedetlen vagy az életeddel, változtathatsz, újra kezdheted. Dolgozz érte és ha fontos neked, el fogod érni" - szögezte le.



A nyitottság, a pozitív gondolkodás, az életigenlő lüktetés a Fonó Budai Zeneház gondozásában megjelent But Inside című albumon is érezhető. Az anyagon Tóth Viktor új szerzeményei hangzanak el koncertkörülmények között - a felvétel áprilisban a Fonóban készült.



"Számomra természetes, hogy így vettük fel a lemezt, előző három anyagomat is élőben rögzítettük. Nem akarok több stúdiólemezt csinálni, mert nem érdekel, hogy a dolgok tökéletesen szóljanak. Engem a pillanat vonz, annak érvényessége, illetve a veszély, amely nem engedi, hogy biztosak legyünk magunkban" - jegyezte meg a szaxofonos.



A Tóth Viktor Tercett 2004 óta létezik, a formációban nyolc éve Orbán György a bőgős és Hodek Dávid a dobos. Az új lemezen negyedikként Gareth Williams csatlakozott hozzájuk. Az ismert brit zongorista évek óta járja a világot különböző formációival, a kilencvenes évek második felében a poposabb vonalba is belekóstolt a világhírű londoni jazz-rap csapat, a Us3 tagjaként.



"Pallai Péter újságíró hozott össze minket, két évvel ezelőtt Londonban egy lengyel-magyar dzsesszrendezvényen zenéltünk először együtt. Rögtön éreztem, hogy olyan lelki társra leltem benne, aki zeneileg is hasonló irányba mozog és nagyon nyitott. Számomra ez a kulcsszó. A harmóniahangszert, illetve az éneket mindig csak óvatosan engedem be a zenémbe, mert komoly befolyásoló tényező tud lenni, ezért különlegesen játszó emberre van szükség. Ilyen a cimbalmos Lukács Miklós, akivel az Arura Triómban zenélek együtt, és ilyen Gareth is, aki csodálatos színekkel gazdagította a tercett által kialakított játékstílust" - mondta Tóth Viktor.

A négyes tavasszal Erdélyben turnézva csiszolódott össze, a szaxofonos úgy számol, hogy a jövőben Williams is teljes jogú tagként zenél velük. Mint kifejtette, a lemezen szereplő melodikus kompozíciók legfontosabb üzenete, amit az improvizatív zenészek beléjük rejtenek, ami a felszín alatt van - ezért lett az album címe But Inside (De belül).



"A dalok egy-egy hangulatból születnek, többnyire a gyakorlás hajtásaiként. Mintha a dallamok emlékképek lennének egy nem létező világból. A Wise River című darab címét akkor adtam, amikor Erdélyben az Olt partján álltam, és semmi nem mozdult, csak a folyó" - tette hozzá.



Bár a lemez a tercettnek még csak a második anyaga, Tóth Viktor saját neve alatt és különböző társakkal az elmúlt több mint tíz évben további négy albumot - Climbing with Mountains (2007), Tartim (2009), Popping Bopping (2011), Szemed kincse (2014) - készített. A Tercett mellett működő formációja a népzenét és a kortárs zenét is érintő Arura Trio, valamint dzsessz-hiphopos Bird Food Market is.



Tóth Viktor korábban a nemzetközi színtérről mások mellett Hamid Drake és John Betsch dobossal, Henry Franklin és William Parker bőgőssel, Piotr Wojtasik és Bart Maris trombitással, Leena Conquest énekes-táncossal játszott együtt, itthon Berki Tamással vagy Dresch Mihállyal is. "Számomra mindig a testvériség, a barátság irányítja ezeket a kapcsolatokat. Hamiddal rendszeresen beszélünk és időnként fel is lépünk együtt".