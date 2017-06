Programajánló

Az idén 142 érmét mutatnak be az Érembiennálén

A vasárnap nyíló országos érembiennáléra, amelynek 1977 óta Sopron a házigazdája április közepéig jelentkezhettek - mondta Nemes András, a Soproni Múzeum művészettörténésze.



A művészek a kétévente szervezett kiállításra legfeljebb nyolc, két évnél nem régebben készült érmet küldhetnek be, amelyek mérete maximum 150X150X150 milliméter.



A szakmai zsűri döntése alapján nyolc művészt díjaztak, a tárlat nagydíját, a Ferenczy Béni-díjat Bakos Ildikó kapja.



A művészettörténész arról is beszélt, hogy a XXI. Érembiennálén látható művek közül egyesek az Arany János-évfordulóhoz kapcsolódnak, vannak történelmi témákat feldolgozó érmek és portréábrázolások is. A benyújtott alkotások között van bronzból, ezüstből, kőből és műanyagból készült egyaránt - jegyezte meg.



Az érembiennállé anyagából minden alkalommal katalógus is készül, amely két éve az esemény internetes oldalán is hozzáférhető - mondta Nemes András.



A XXI. Érembiennálé megtekinthető augusztus 6-ig Sopronban, a Lábasházban.



A 2017. évi érembiennálé díjazottjai: Bakos Ildió (Ferenczy Béni-díj), Kurucz Petra (Emberi Erőforrások Minisztérium díja), Szabó Virág (Civitas Fidelissima - a leghűségesebb város, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a díja), Horváth László (Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének díja), Ézsiás István (Magyar Éremművészetért Alapítvány díja), Szabó Menyhért (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete díja a legszebb emlékérem tervezőjének), Pelcz Balázs (Szabó Géza ötvösmester díja a legjobb vert érem tervezőjének), Barát Fábián (Kiss Nagy András Emlékdíj).