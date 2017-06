Gyász

Elhunyt a Rocky Oscar-díjas rendezője

hirdetés

John G. Avildsen (Fotó: Photofest)

A halálhírt fia jelentette be helyi idő szerint pénteken a The Los Angeles Times című lapban.



John G. Avildsen 1976-ban a világhírű Rocky-sorozat első részének rendezésével nyerte el a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat, és – mint a tudósítások kiemelték – az addig ismeretlen Sylvester Stallone neki köszönheti, hogy világsztárrá vált. Avildsen rendezte az eredeti Rocky-filmek közül az utolsót is 1990-ben.



Ezen kívül számos nagysikerű film fűződik nevéhez, így egyebek között az 1973-ban készült Mentsd meg a tigrist című film és nem utolsósorban a Karate kölyök-trilógia, amelyet 1984-ben, 1986-ban és 1989-ben rendezett.



John G. Avildsen halálát rákbetegség okozta.