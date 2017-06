Kultúra

November végén zár be a Néprajzi Múzeum

November végén zárja be a látogatók előtt Kossuth téri épületét a Néprajzi Múzeum, amelynek új otthonát 2017 második felében kezdik építeni az Ötvenhatosok terén. 2017.06.17 03:30 MTI

A látogatók, a műtárgyak és a múzeumi szakemberek számára is sokkal jobb feltételeket biztosító Új Néprajzi Múzeum engedélyezési tervei már elkészültek, ilyen a saját igényeire tervezett épülettel soha nem rendelkező múzeum történetében még nem fordult elő - számolt be pénteki budapesti sajtótájékoztatóján az intézmény főigazgatója.



Kemecsi Lajos elmondta: a nemzetközi pályázaton győztes Napur Architect jelenleg a homlokzat terveit véglegesíti, szoros együttműködésben a múzeum munkatársaival. A koncepció szerint a gyűjteményből kiválasztott tárgyak motívumai modern felfogásban jelennek meg a homlokzaton, egy fém árnyékoló rácsozaton.



A Liget Budapest projekt keretében, az Ötvenhatosok terén található jelenlegi parkoló helyén épülő új múzeum fogadótere belépő nélkül is látogatható lesz, itt többek között étterem, kávézó, "kerámiatér", azaz a múzeum gyűjteményéből ízelítőt adó látványfal várja majd a betérőket.



Az épületben helyet kap egy gyerekmúzeum, modern könyvtár, archívum, konferenciaterem, valamint 2500 négyzetméternyi időszaki és 3000 négyzetméternyi állandó kiállítási tér - közölte a főigazgató, hozzátéve: a Néprajzi Múzeum jelenlegi, bírósági épületnek tervezett otthonában az állandó kiállítás számára 1200 négyzetméter áll rendelkezésre.



Kemecsi Lajos emlékeztetett: világszerte számtalan néprajzi múzeummal vették fel a kapcsolatot, így rengeteg nemzetközi tapasztalatot tudtak hasznosítani a tervezés során.



A Néprajzi Múzeum világszinten is egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik, most végre az épület is lehetővé teszi ennek méltó bemutatását - hangsúlyozta.



Az Új Néprajzi Múzeumnak hét-nyolc olyan pontja lesz, amely masszív teherbírásának köszönhetően több méteres földréteget képes hordozni, így számos fát lehet a múzeum tetejére ültetni, míg más részekre cserjéket lehet telepíteni - szólt a 22 milliárd forintból megvalósuló projekt egyik fontos eleméről.



Kemecsi Lajos emlékeztetett arra is, hogy már zajlik az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktárközpont (OMRRK) építése, amely a Néprajzi Múzeum gyűjteményét is kiszolgálja majd.



Az intézmény több mint negyedmillió darabos kollekcióval rendelkezik; ebben a legváltozatosabb típusú műtárgyak: textilek, bútorok, nitrátos negatívok, hímestojások, tollkoronák, de akár műanyag eszközök is megtalálhatók, így létfontosságú a korszerű raktárépület létrehozása - mutatott rá.



A főigazgató szót ejtett az intézmény nyári programjairól is. Szombaton, a Múzeumok éjszakáján Mokaszintól a balettcipőig jelszóval az intézmény jelenleg futó, lábbelitörténeti kiállítására fűzik fel kínálatukat, melyben szerepelnek épületséták, tárlat- és szakvezetések, "vízszintes közösségi műélvezet", táncbemutatók, koncertek, gyermekprogramok, nyomkereső játék, zárásként pedig hajnali görög táncház.

Az intézmény egyetlen múzeumként szerepel idén a Művészetek Völgyében, majd részt vesznek az Ördögkatlanon és a Sziget fesztiválon is, ahol a roma integráció lesz a sátruk idei témája - számolt be.



Kemecsi Lajos elmondása szerint a Néprajzi Múzeum "forró ősszel" készül búcsúztatni jelenlegi otthonát, majd többek között vándorkiállításokkal, virtuális tárlatokkal, városi "laborokkal" lesznek jelen.



Az MTI kérdésére közölte: az OMRRK 2018 tavaszára épül fel, így jövő év közepén megkezdődhet a gyűjteményi anyag beköltöztetése; első ütemben a törökbálinti külső raktárból. Az igazgató célja a nulla százalékos veszteség a költözés során.



Az Ötvenhatosok terén már 2017 őszén megindulhat az Új Néprajzi Múzeum építése, amely 2019 augusztusában zárul, így a közönség előtt 2020-ban nyílhat meg az épület - számolt be a projektről Kemecsi Lajos.