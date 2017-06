Programajánló

Budapesten is koncertekkel ünnepel az 50 éves Győri Filharmonikus Zenekar

A fővárosi sorozat két őszi és két jövő tavaszi koncertje mindegyikén egy-egy világsztár lép fel a zenekar oldalán. 2017.06.17 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Budapesten, a Zeneakadémia hangversenytermében is koncertekkel ünnepli hivatásos zenekarrá válásának 50. évfordulóját a Győri Filharmonikus Zenekar - mondta Berkes Kálmán, az együttes művészeti vezetője pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában.



A fővárosi sorozat két őszi és két jövő tavaszi koncertje mindegyikén egy-egy világsztár lép fel a zenekar oldalán, köztük a Virtuózok komolyzenei tehetségkutatóban is feltűnt orosz trombitaművész, Szergej Nakarjakov - hangsúlyozta. Berkes Kálmán kitért arra is: az ünnepi szuperprodukciójuk a Carmen című opera koncertszerű előadása lesz a győri Audi Arénában január 5-én.



A jubileumi évadban az együttes vendége lesz mások mellett Kobajasi Kenicsiro japán karmester és Ránki Dezső Kossuth-díjas zongorista, valamint több fiatal tehetséget is bemutatnak, köztük a klarinétos Anderkó Dánielt és a nagybőgős Budai Sándort - fűzte hozzá.



Berkes Kálmán úgy fogalmazott: hatalmas inspiráció a zenekari művészek számára, hogy új hangversenyterem épülhet Győrben.