Először kerültek magyarok a sajtvilág elitjébe

Bár még a hazai induló sajtok megmérettetése csak most kezdődik, máris óriási dicsőséget hozott Magyarország számára a Mondial du Fromage, vagyis a világ legrangosabb sajtversenye: először választott magyarokat tagjai közé az egyik legfontosabb szervezet. 2017.06.12 17:13 ma.hu

A Párizs melletti Tours városában június 11-13. között tartandó Mondial du Fromage-on ünnepélyes keretek között tagjai közé választotta Guilde Internationale des Fromagers, azaz a Sajtmesterek Nemzetközi Céhe Gábossy Ádámot és Gábossy Árpádot, a neves SZEGA Camembert Kft. két vezetőjét. Ezáltal megkapták a jogot arra, hogy megalapítsák a Sajtmesterek Nemzetközi Céhének Magyar Páholyát.

"Hatalmas öröm ez számunkra, hiszen a Sajtmesterek Nemzetközi Céhe a világ legnagyobb, a sajtok népszerűsítésével foglalkozó szervezete, amely kizárólag olyan személyeket választ tagjai közé, akik sokat tettek a sajtkultúráért. Büszke vagyok, hogy az édesapám által alapított, egy ideje általam vezetett, elsősorban a sajtokra és ínyenc élelmiszerekre fókuszáló cégünk megfelelt a szervezet szigorú kritériumainak. Mindenekelőtt azzal vívtuk ki a Sajtmesterek Nemzetközi Céhének elismerését, hogy immár négy esztendeje, minden évben megrendezzük a Nemzetek Sajtversenyét, ezáltal megismertetjük a nagyközönséget a legkülönlegesebb magyar és nemzetközi sajtokkal. Ebbéli törekvéseinket a későbbiekben is folytatjuk, azzal kiegészítve, hogy nemzetközi szinten is szeretnénk a magyar sajtokat népszerűsíteni " - mondta Gábossy Ádám, a SZEGA Camembert Kft. ügyvezetője.

Kiváló alkalom erre az éppen most zajló Mondial du Fromage nemzetközi sajtkiállítás és vásár, ahol a közönséget és a szakmai résztvevőket az elegáns magyar stand, de leginkább a finomabbnál finomabb hazai sajtkülönlegességek is rabul ejtik.



„Minden várakozást felülmúlóan pozitív a magyar sajtok fogadtatása, rendkívüli az érdeklődés, azonban szomorú számomra, hogy szinte mindenki azt mondja: a magyar bort ismeri, de a magyar sajtot egyáltalán nem. Ám mivel roppant nyitottak a hazai termékekre, ezért úgy gondolom: hatalmas lépést tehetünk azért, hogy a magyar sajtok ismertebbé váljanak. Negyven évvel ezelőtt az olaszok ütöttek rést a francia piacon, és azóta egyre jobban szeretik, kipróbálják az újdonságokat, ezért biztos vagyok abban, hogy a mi sajtjainkat is megkedvelik” – magyarázta Gábossy Ádám.

A Mondial du Fromage versenye hétfő este zárul, akkor derül ki, miként szerepeltek a magyar készítmények a megmérettetésen. Most minden eddiginél erősebb a mezőny, kétszer annyi – mintegy 600 – versenyző nevezett, mint a tavalyi évben, és új szereplőként Brazília és Japán is megjelent a nagy sajtgyártók között.



„Úgy gondolom, igazán nívós sajtokkal indulunk a versenyen, zászlóshajónknak a Ranoldert tartom, amely a tavalyi évben Magyarországon a Nemzetek Sajtversenyének győztese lett. Épp ez az esemény indított el bennünket a mostani világversenyre, hiszen akkor vendégül láttuk hazánkban a Roland Bartélemyt – a világ egyik legismertebb sajtmesterét és sajtlovagját –, akit lenyűgözött a Ranolder ízvilága, és az ő javaslatára, illetve meghívására neveztünk a Mondial du Fromage-ra. Nagyon bízom benne, hogy hasonlóan jól szerepelünk a mostani világversenyen is, hiszen ezzel felkerülhetünk a világ sajt térképére” – tette hozzá Gábossy Ádám.