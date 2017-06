Programajánló

Formabontó fesztivállal kezdődik a nyár a berlini magyar kulturális intézetben

Formabontó fesztivál kezdődik hétfőn a berlini magyar kulturális intézetben (Balassi Intézet - Collegium Hungaricum Berlin, CHB), az ötnapos nyárindító programban lesz egyebek között zenei performansz a konyhában, szabadtéri mozi a belső udvarban, és analóg tévéken keresztül kommunikáló zenészek adnak koncertet.



A CHB közleménye szerint a FORMS (Formák) című rendezvénysorozat az intézmény évente tartott fesztiváljainak sorába illeszkedik, amelyek közös ernyőt kínálnak a visszatérő programok számára. A 2016-os RITUALS (Rituálék) fesztivál után másodikként megrendezett FORMS a CHB hároméves tematikus koncepciójára reflektál, amely 2016-ban a káosz, az idén az újrarendeződés, jövőre pedig a rend és rendszer kettőségére összpontosítva határozza meg a tematikus spektrumot.



Az intézményt 2015 óta vezető Kopek Gábor igazgató koncepciója a folyamatalapú alkotásra, az interdiszciplináris helyzetekre és a nemzetközi együttműködésekre épül. Ennek fényében zajlanak azok a visszatérő, a FORMS-hoz is hozzátartozó programok, mint a Montag Modus performansz-eseménysorozat, vagy a magyar és nemzetközi zenészekkel negyedévente rendezett zenei rezidenciaprogram, a Spirális Rezidenciák.



Az idei központi téma, az újrarendeződés jegyében a különféle művészi kifejezésmódok közötti áthatásokat, összhangzásokat kutatják. A fesztiválon olyan magyar alkotók vesznek részt, mint az önálló installációt építő budapesti DoN't Eat Group, Bogádi Csaba rendező, Kreif Zsuzsanna és Turai Balázs animációs rendezők, a Teleport Galéria vagy a magyarországi zenei élet eltérő spektrumait képviselő Mikolai Martin, Juhász Gábor és Karányi Dani. A látogatók a számos hazai alkotó mellett találkozhatnak többek között Jule Flierl német performanszművésszel, Beatrix Joyce és Michela Filzi kortárs táncosokkal, Joel Holmes és Desney Bailey muzsikusokkal.



A CHB ismert programjai mellé a fesztivál folyamán új események sorakoznak fel, amelyek megvalósulásában fontos szerep jut az intézmény Berlin központjában álló épületének. A berlini Performing Arts Festivallal együttműködve szokatlan helyszínen, a földszinti konyhában kerül sor a francia Lyllie Rouviere és a lengyel Ewa Dziarnowska performanszára, az épület udvarán pedig most először szabadtéri mozit rendeznek be, ahol éjszakai filmvetítéseket tartanak.



A program más módon is összefonódik a CHB-val: a nemrég Németország legfontosabb költői díjával, a Peter Huchel-díjjal kitüntetett Kalász Orsolya és a bemutatkozó német kötetével a legjobbak közé sorolt Tóth Kinga, valamint a HubaVazul zenei duó estjének középpontjában az Ómagyar Mária-siralom áll. A nyelvemléket Gragger Róbert fedezte fel, aki Klebelsberg Kuno kultuszminiszter segítségével 1924-ben megalapította a CHB-t - emelték ki a közleményben.