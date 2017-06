Kultúra

Fishing on Orfű: minden jegy elkelt

Elfogytak a jegyek az idén 10. születésnapját ünneplő Fishing on Orfű fesztiválra, amely június 20. és 24. között zajlik majd. 2017.06.10

A szervezők tájékoztatása szerint a fesztiváltól mindössze pár perc sétára kialakított külső helyszíneken is igazi fesztiválhangulat fogja várni azokat, akik lemaradtak a jegyvásárlásról.



Az Orfű központjában lévő Muskátli udvar és a Medvehagyma Ház lesz a két központja a fesztivál külső programjainak. A Muskátli étterem mögötti udvar a fesztivál ideje alatt FOO Színházkertté változik, és napi két előadással várja az érdeklődőket.



Fellép Mácsai Pál, Tenki Réka és jön a Kapa-Pepe (Mucsi Zoltán, Scherer Péter) páros is. Pénteken Katona Lászlóval, szombaton Thuróczy Szabolccsal egészül ki a duó. Fellép a L'art pour l'art Társulat és a Baltazár Színház is hoz egy üde komédiát.



A Medvehagyma Ház reggeltől kora estig professzionális gyermekmegőrzőként működik. A Gyermekbirodalom gyerekprogramokkal, bábjátékkal, árnyjátékkal, interaktív irodalmi műsorral és filmvetítéssel várja a kicsiket. A helyszínt a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalommal közösen működtetik a szervezők.



Gyerekkoncertet ad Dolák-Saly Róbert, valamint a fesztivál fellépői - Pásztor Anna, Papp Szabolcs, Takács Zoltán Jappán - is mesélnek arról, hogyan élik meg a gyermeknevelés kihívásait. A Mindenki című Oscar-díjas rövidfilm után beszélgetést is tartanak Léder László pszichológussal.



A Medvehagyma Ház estére Fonó Zeneudvarrá alakul, ahol a hazai folk- és világzene neves képviselői lépnek színpadra, úgy mint Lajkó Félix, Dresch Mihály, a Parno Graszt, a Zoord, a Góbé, a Cimbaliband, valamint Kollár-Klemencz László.



Délutánonként szabadegyetemi előadásokból, majd családi koncertekből (Ürmös család és Szalonna, Berecz család, Karaván Familia, valamint Csoóri Sándorék) válogathatnak az érdeklődők, akikre este folkkocsma és táncház is vár.



A jubileumi Fishing on Orfü már február óta teltházas nulladik napján Lovasi András 50. szülinapi koncertjét nézhetik meg az érdeklődők. A külső helyszíneken túl pedig egy új belső színpadot is felavatnak: az erdőben elhelyezett A tűzhöz közel színpad a dalszerzők, valamint a komolyzene birodalma lesz.



A fesztivál nagyszínpadának nevéről idén is a közönség döntött: a benevezett házikedvencek közül Beck Zoli kutyája több mint ezer szavazatot kapott, így a 10. Fishing legnagyobb zenei helyszíne Kacat nagyszínpad lett.



A 10. Fishing on Orfűn fellép mások mellett a Csík zenekar, a 30Y, a Vad Fruttik, a Hiperkarma, a Halott Pénz, az Anna & the Barbies, a Punnany Massif, a Quimby és a Kiscsillag.