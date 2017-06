Sztárhírek

Tom Cruise majdnem kinyírta magát egy szelfi kedvéért

Fotó: AFP

Régóta tudni, hogy Tom Cruise a filmjei legveszélyesebb jeleneteit is maga csinálja meg. Így volt ez a Múmia forgatásán is - igaz, a legdögösebb kunsztjait sajnos sosem láthatja majd a közönség, ezúttal ugyanis a színész puszta szórakozásból, néhány szelfi kedvéért tette kockára az életét.

Egyik kollégája, Courtney B. Vance kedden, a film New York-i premierjén mesélt a sajtónak arról, hogy Cruise többször is elkérte a telefonját, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben készíthessen néhány fotót magáról. Egy alkalommal például egy 600 méter magasan repülő helikopteren lógva szelfizett.

A sztár egyébként maga sem tagadta, hogy egy jól sikerült képért szinte bármire képes. "Csak szerettem volna egy érdekes képet készíteni. Ezért meglazítottam a biztonsági övemet, és lógtam egy kicsit. Jó móka volt" - mondta az USA Today-nek.