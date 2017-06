Kult

Hollywood is felfigyelt az Oscar-díjas magyar rendezőre

A The Hollywood Reporter szerint a rendező-forgatókönyvírót a Gotham Group képviseli ezentúl Hollywoodban.



Deák Kristóf az idei Oscar-gálán a Mindenki című kisjátékfilmjéért kapta meg az amerikai filmakadémia díját az alkotás producerével, Udvardy Annával együtt.



A Mindenki az új iskolába kerülő Zsófi történetét mutatja be, akit beválogatnak az iskola legendás kórusába. Az énekkar vezetőjéről (Szamosi Zsófi) azonban kiderül, hogy nem az a tehetségeket inspiráló tanár, akinek mindenki gondolja.



A The Hollywood Reporter hétfői cikke emlékeztetett arra, hogy a rövidfilm számos díjat elnyert több rangos nemzetközi filmfesztiválon.



Deák Kristóf korábban a The Boss és a Losing It című rövidfilmeket rendezte, jelenleg A legjobb játék című produkción dolgozik.