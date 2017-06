Celebhírek

Cicciolina: Nem megyek börtönbe



Néhány hete született meg az elsőfokú ítélet Staller Ilona 2011-es ügyében, amikor egy kutyaharapás miatt állítólag hónapokra kiesett a munkából. Az egykori pornósztárra egy év börtönbüntetést szabtak ki biztosítási csalás miatt.

"Az ügyvédem azt mondta, nyugodjak meg, de én még mindig zaklatott vagyok. Ez az egész annyira hihetetlen, hogy beszélni is alig tudok róla. Amikor az ítéletet kihirdették, rögtön potyogni kezdtek a könnyeim. Azért sírtam, mert nagyon bosszantott, hogy az ügyész nem hitt nekem. Rossz érzés egy helyiségben lenni valakivel, aki bűnözőnek tart, miközben soha életemben nem loptam vagy csaltam. Attól, hogy erotikus filmeket csináltam, nem lehet tiszta a lelkem? Jobb, ha nem is beszélek erről, mert most is felkavar" - mondta a Blikknek Cicciolina, aki a zavaros részletekre is magyarázatot adott.

"Rágalom, hogy ezt a harapást csak kitaláltam! Ezt a sajtó kezdte terjeszteni. Ennyi év után már nem emlékszem pontosan, mekkora volt az a francos kutya, de olyan szerencsétlenül harapott meg, hogy a kisujjam belső része felszakadt. Ömlött a vérem, és két öltéssel varrtak össze egy klinikán. Miután erről a Facebookon beszámoltam, egy ismeretlen ismerős, akivel korábban párszor cseteltem, visszaírt, hogy ő orvos, és vállalná a rehabilitációt. Kedves volt, és a kezelésekről számlát is adott. Ezeket nyújtottam be a biztosítónak, és meg sem fordult a fejemben, hogy sarlatán" - magyarázta.

Cicciolina azért ezt a stresszes helyzetet és annak következményeit is kihasználta.

"Felszaladt rám néhány kiló, ami nálam rögtön cicire és popsira megy, de le fogom adni. Most már mindennap tornázom. De még mielőtt visszanyerem a régi formámat, csináltunk pár modellfotót, mert tudom, hogy a férfiak szeretik a 'Husikát'" - jelentette ki.