Programajánló

Június közepén kezdődik a Szarvasi Vízi Színház nyári évada

Június közepén egy musicalgálával kezdődik a Szarvasi Vízi Színház idei nyári évada. A több mint kéthónapos előadássorozat számos újdonsággal várja a közönséget. 2017.06.04 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A teátrum szakmai felügyeletét ellátó Békéscsabai Jókai Színház közleménye szerint a június 16-tól augusztus 23-ig tartó nyári szezon nyitó előadásán a színház művészei mellett Janza Kata, Egyházi Géza, Vikidál Gyula, Csengeri Attila és Fésűs Nelly lép fel. A záró program a VI. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál díjátadója lesz Csondor Kata közreműködésével.



Idén újdonságként az évek óta sikeres Víz fölött-sorozatot (Vers a víz fölött, Tánc a víz fölött, Film a víz fölött) kibővítik. Szarvasiak a víz fölött címmel négy estén négy szarvasi születésű vendéggel beszélgetnek a színpadon: Novodomszky Éva televíziós műsorvezetővel, Lapis Erika színésznővel, Harencsár László meseíró-mesemondóval és Lestyán-Goda János szobrászművésszel. A Kedvencek a víz fölött című esteken pedig a szarvasiak által leginkább kedvelt békéscsabai színészek lépnek fel produkcióikkal.



Az évadot idén is a Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft. szervezi, így a Magyar Teátrumi Társaság tagszínházai, egyebek mellett a Szolnoki Szigligeti Színház, az egri Gárdonyi Géza Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház, az Újszínház, a József Attila Színház, a Veszprémi Petőfi Színház, a Turay Ida Színház és a Játékszín előadásait láthatják a nézők.



Idén is látható lesz az évek óta népszerű, Monte Cristo grófja című musical a Jókai Színház előadásában. A Bárka irodalmi folyóirat Kárpát-medencei irodalmi utazások címmel három estet szervez, fellép az ExperiDance Társulat, és lesznek cirkuszi produkciók is. Bemutatkoznak a Baross Imre Artistaképző Intézet diákjai, a Fővárosi Nagycirkusz pedig egyhetes workshopot szervez, melynek záró eseményeként Festett mosoly címmel bohócgálát mutatnak be. A műhelymunka egyenértékű a felvételi vizsga első körével, így a legjobbak azonnali felvételt nyerhetnek az iskolába.



Július 13. és 25. között a szarvasi Cervinus Teátrum szervezésében rendezik meg a VI. Cervinus Művészeti Fesztivált, amelyen a közönség láthatja a Valahol Európábant, a Holle anyót, a Lili bárónőt, de lesz felolvasószínház és magyar-szlovák kétnyelvű előadás is.



Június 25-én látás- és hallássérültek verseiből, novelláiból állítanak össze egy csokrot a Békéscsabai Jókai Színház művészei és a Színitanház hallgatói.



A részletes műsor a www.viziszinhaz.hu oldalon tekinthető meg.