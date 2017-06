Programajánló

Több mint 70 koncerttel várja az érdeklődőket a Kórusok éjszakája

Ötven kórus 76 koncerttel várja az érdeklődőket a józsefvárosi Palotanegyed 15 különböző helyszínén június 10-én az 5. Kórusok éjszakáján. 2017.06.05 00:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendezvényen folk, régizenei, klasszikus és modern dallamok is megszólalnak templomban, lakóházi erkélyen, köztereken és belső udvarokban. A hazai amatőr kórusokon kívül számos külföldi kórus is fellép, így többek között a Szlovákiai Pedagógusok Vass Lajos Kórusa, egy görög diákokból álló énekkar és egy kanadai kórus is - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Palotanegyed kilenc beltéri helyszínén ötvennégy párhuzamosan zajló koncertet, a szünetekben a józsefvárosi köztereken és utcákon tizenhat kórus minikoncertjeit hallhatja a közönség.



Erre az estére a Vörösmarty Mihály Gimnázium udvarát és a Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményének kertjét is birtokba veheti a közönség, a Magyar Nemzeti Múzeum belső udvarát és a Szent Anna Kollégium épületét fényfestés teszi egyedivé.



A fesztivál nyitányaként a látogatók 16 órakor egy Éneklő utcán sétálhatnak végig a Kálvin tértől egészen a Pollack Mihály térig, ahol tizenhat kórus énekel. Az esemény zárásaként 23.30-kor a Pollack Mihály téren felcsendül a 2017-es év záródala a fellépő kórusok és a közönség közös előadásában. A rendezvény jelmondata: Hangot a térnek!



A Csíkszerda Egyesület tagjai 2013-ban álmodták meg az egész estés kórusfesztivált, amelynek fő célja a közösségi éneklés népszerűsítése.