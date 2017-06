Programajánló

Rocklegendák és motoros programok az alsóörsi Open Road Festen

A rendezvény hagyományaihoz híven idén is közösen vonulhatnak le a motoros fesztiválozók a fővárosból a Budapest Chapter motoros klub vezetésével június 7-én reggel. 2017.06.03 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Rocklegendák, motoros programok, tüzes cirkuszi produkciók és kaszkadőr bemutatók is várják a közönséget június 7. és 11. között az alsóörsi Open Road Festen - közölték a szervezők az MTI-vel.



Fellép a fesztiválon a Woodstockot is megjárt angol Ten Years After, a német Alphaville, valamint a Road, a Tankcsapda, a Kowalsky meg a Vega és az Edda Művek is. A rendezvény hagyományaihoz híven idén is közösen vonulhatnak le a motoros fesztiválozók a fővárosból a Budapest Chapter motoros klub vezetésével június 7-én reggel.



A programok között bemutatót tart Veres Zoltán műrepülő pilóta és Erdős Csaba kaszkadőr is, a vándorcirkuszok misztikus világát tüzes cirkuszi produkciók fogják megeleveníteni. Nem marad el a szombati nagy motoros felvonulás sem, amelyben a szervezők szerint több ezer motor vehet majd rész - olvasható a közleményben, amely kitér arra is: a fesztivál telefonos alkalmazását letöltők között kisorsolnak egy Harley-Davidson Street Rod típusú motort.