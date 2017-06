Programajánló

Családi és gyermekprogramok pünkösdhétfőn a Tabánban

Családi és gyermekprogramokkal várja a Pünkösdi Királyság elnevezésű rendezvény a Tabánban és a Mesemúzeumban hétfőn a közönséget. 2017.06.03 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a "királyság utcáiban" már reggeltől játékos, kalandos próbatételeken bizonyíthatják a vállalkozó kedvűek, hogy érdemesek a pünkösdi király címére. A zenétől, tánctól hangos vásári forgatagban megelevenednek az ősi szokások, előkerülnek a régi népi hagyományjátékok is.



A színpadon zenés, táncos és prózai produkciók követik egymást: fellép a Nefelejcs bábszínház, a Kolompos Együttes, Kovácsovics Fruzsina és a Muzsikás Együttes.



Mindezeken túl lehet majd pónin lovagolni, körhintázni, de állatsimogatóval és vásári finomságokkal is várják a gyerekeket.



A Mesemúzeumban a Kompánia Színházi Társulat a Tarisznyamesék című produkcióját adja elő, és részt lehet venni a Kerekégenjáró című zenés interaktív foglalkozáson is.