Televíziózás

Vujity Tvrtko veszi át Kálmán Olga műsorát az ATV-n

hirdetés

Fotó: MTI

Vujity Tvrtko veszi át Kálmán Olga műsorát az ATV-n - írja a Blikk.

A rövid amerikai kitérő után hazaköltöző műsorvezető az Egyenes Beszéd mellett az ATV Start című műsorba is látható lesz - írja a Blikk.

A hírt a lapnak nyilatkozva Németh Szilárd, a csatorna vezetője is megerősítette. "Vujity Tvrtkót nemsokára az Egyenes Beszéd csapatában is köszönthetjük, amely csatornánk zászlóshajója. Tvrtko a megszokott műsorvezetők mellé csatlakozik a csapathoz, ezzel a feladattal szeretnénk őt bemutatni, mint az ATV újabb vezető arca" - jelentette be.

Ahogy maga Tvrtko is. "Megerősítem, hogy hónapokkal ezelőtt megállapodtam Németh Szilárddal. Hamarosan valóban az ATV csapatához tartozom, nagyon várom a találkozót régi barátaimmal és új kollégáimmal. Ezúton is köszönöm profizmusukat és korrektségüket" - nyilatkozta a tévés.