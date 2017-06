Manchesteri robbantás

Hat perc alatt elfogytak a jegyek Ariana Grande manchesteri jótékonysági koncertjére

Az énekesnő mellett Justin Bieber, a Coldplay, Kate Perry, a Take That, Miley Cyrus, Usher, Pharrell Williams és más világsztárok is fellépnek a majd a Vöröskeresztet támogató szuperkoncerten. 2017.06.01 15:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Ariana Grande vasárnap visszatér Manchesterbe, hogy Justin Bieber, a Coldplay, Kate Perry, a Take That, Miley Cyrus, Usher, Pharrell Williams és más világsztárok közreműködésével jótékonysági koncertet adjon a helyi Vöröskereszt sürgősségi alapja - és ezen keresztül a manchesteri terrortámadás áldozatainak családjai -javára - írja a BBC.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, május 23-án éjjel az énekesnő Manchester Arenában rendezett koncertje után egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát: a merényletnek 22 halálos áldozata és számos sebesültje volt.

Grande zenésztársaival ezúttal az Old Traffort Cricket Groundon lép majd fel, a koncertet a BBC is közvetíti majd. Azok, akik a tragikus kimenetelű koncerten is ott voltak, ingyen vehetnek részt a rendezvényen.

A hírek szerint a 45 000 belépőjegy hat perc alatt kelt el. A szervezők mintegy 2,5 millió dolláros bevételre számítanak.