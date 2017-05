Meghalt az elsőként vetkőző Bond-lány

A színésznő halálhírét a hivatalos James Bond Twitter-oldal közölte először, a halál okát nem írták meg.



Molly Peters a Tűzgolyó című negyedik James Bond-filmben tűnt fel Sean Connery oldalán. Ő volt az első Bond-lány, aki megszabadult ruháitól a kamerák előtt. Több, Sean Connery-vel közös jelenetüket túl erotikusnak találta a brit korhatárbizottság, többet ki is vágtak a filmből.



Bár a Tűzgolyó nagy sikert aratott, Peters karrierjét nem indította be. Mára szinte teljesen elfeledett filmekben játszott még, mit például a Target for Killing.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY