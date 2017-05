Filmajánló

Utóhatás - Felkavaró drámában tér vissza a vászonra Arnold Schwarzenegger

Június 1-től látható a hazai mozikban Arnold Schwarzenegger legújabb filmje, az Utóhatás, amelyben az akciósztár komorabb és drámaibb arca mutatkozik meg. A filmben Schwarzenegger egy emberi hiba miatt bekövetkezett légi katasztrófában a családját elvesztő, megtört apát alakít, aki képtelen belenyugodni a történtekbe. 2017.05.30 18:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A megtörtént eseményeken alapuló történetben az építőipari munkás, Roman Melnik már nagyon várja, hogy felesége és várandós lánya hazaérkezzen Kijevből. A reptéren azonban a lehető legszörnyűbb hírt kapja: egy szerencsétlen baleset miatt a gép összeütközött egy másikkal és lezuhant. A végzetes hibát elkövető légi irányító, Jake élete szintén összeomlik: házassága válságba kerül, a fenyegetések miatt új nevet kénytelen felvenni és más államba költözni. A légitársaság pénzzel próbálja kárpótolni a feldolgozhatatlan tragédiával szembesülő Romant, miközben új személyazonosság mögé igyekszik elrejteni a légi katasztrófát okozó mulasztás felelősét. Roman azonban nem tud megnyugvást találni, és a mérhetetlen gyász hamarosan egy teljesen új érzésnek adja át a helyét: a bosszúszomjtól fűtött haragnak.

Az idén 70 éves Arnold Schwarzenegger, aki kormányzói kitérője után újra aktívan filmez, ezúttal Darren Aronofsky (Rekviem egy álomért, Fekete hattyú, Noé) produceri keze alatt készült amerikai független film főszerepében tűnik fel a mozivásznon. A légi irányítót a Monsters főszerepén kívül eddig jellemzően mellékszerepekben feltűnő Scoot McNairy (Az Argo-akció, Holtodiglan) alakítja, a férfi feleségét Maggie Grace játssza, aki Liam Neeson lányaként lehet ismerős a mozinézőknek, az Elrabolva-filmekből. A forgatókönyvet az Ellenségért, Denis Villeneuve remekművéért is felelős Javier Gullón írta, a rendezői székben a Blitz című akció-thrillert jegyző Elliott Lester ült.



A felkavaró filmdráma a Bodeni légi katasztrófaként elhíresült tragédia eseményeit és nem kevésbé megrázó következményeit dolgozza fel. Az Überlingen feletti légtérben 2002. július 1-jén bekövetkezett repülőgép-szerencsétlenség során a baskír légitársaság utasszállító repülőgépe a fedélzetén 47 iskoláskorú gyermekkel, 10.000 méteres magasságban összeütközött egy teherszállító repülővel. Németország történetének legsúlyosabb légi katasztrófájában 71 fő, mindkét gép utasai és személyzete életét vesztette, a repülőgépek roncsai 350 négyzetkilométeres területen szóródtak szét. Hosszas vizsgálatok után végül a svájci Skyguide légi irányító cég elismerte felelősséget a tragédiáért, a baleset idején ugyanis csak a szokásos kettő helyett csak egy munkatárs, a dán Peter Nielsen volt szolgálatban, aki hiányos információk birtokában hibás utasítást adott az orosz gépnek. Az áldozatok hozzátartozói közül azonban nem mindenki elégedett meg a kártérítéssel vagy pereskedéssel, az orosz Vitalij Kalojev, akinek felesége és két gyermeke is a repülőn utazott, személyesen állt bosszút a családjáért - a szerencsétlen légi irányítón.



A filmet a hazai mozikban a Pannonia Entertainment mutatja be az RTL Klub támogatásával, június 1-től országszerte a számos Cinema City moziban és artmoziban, Budapesten a Westend, Aréna, Campona és Allee mellett a Corvin moziban is vetítik, magyar szinkronnal. A rajongók számára jó hír, hogy Arnold Schwarzenegger ismét Gáti Oszkár magyar hangján szólal meg a filmben. A további főszereplők magyar hangját többek között Ralkai Zoltán, Bogdányi Titanilla, Kőszegi Ákos, Barbinek Péter adja a filmben. A vetítési helyszínek teljes listája ezen a címen olvasható.