Német fesztiváldíjat kapott Till Atilla Tiszta szívvel című filmje

Újabb díjat kapott a Tiszta szívvel című magyar film, Till Atilla rendezése ezúttal a Berlinben rendezett SEEFF (South East Europe Film Festival) filmfesztivál fődíját nyerte el. 2017.05.30

A berlini magyar kulturális intézet (Balassi Intézet - Collegium Hungaricum Berlin, CHB) hétfői közleménye szerint az előző nap véget ért négynapos fesztivál nemzetközi zsűrije az érzelmekkel, humorral és meglepetésekkel teli történettel indokolta, hogy Till Atilla akcióvígjátékának ítélte oda a legjobb filmnek járó elismerést.



A másodszor megrendezett szemlén a délkelet-európai térség 15 országának friss filmes terméséből mutattak be válogatást, eredeti nyelven, angol felirattal. A Tiszta szívvel a fesztivál rendezőpartnereként közreműködő CHB kezdeményezésére került a versenyprogramba.



A zsűri három további díjról is döntött. A legjobb rendezésért járó elismerést Bujar Alimani albán filmes kapta Krom (Króm) című munkájáért, a legjobb színésznőként Natasa Dorcicot, a Ti mene nosis (Te viszel engem) című horvát film szereplőjét, a legjobb férfi színészként pedig Donat Qosját, a Home Sweet Home (Otthon, édes otthon) című koszovói versenyfilm szereplőjét díjazták.



A Tiszta szívvel Till Atilla második nagyjátékfilmje, egy kerekesszékes bérgyilkos bandáról szól, 2016-ban mutatták be. A Saul fia című Oscar-díjas filmet gyártó Laokoon Filmgroup produkciójában a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült alkotás számos külföldi fesztiválon aratott sikert; Szerbiában, Luxemburgban, az Egyesült Államokban, Görögországban, Franciaországban, Egyiptomban és Ausztriában is díjazták filmszemléken.