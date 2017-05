Programajánló

Ben Williams amerikai dzsessz-sztár koncertje a MOMkultban

A fiatal amerikai dzsesszgeneráció egyik legtehetségesebb basszusgitárosa, Ben Williams ad koncertet saját együttese élén június 9-én a budai MOM Kulturális Központban (MOMKult). 2017.05.29 04:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A még csak 32 éves Ben Williams hozzá hasonlóan fiatal, de a nemzetközi dzsessz színtéren már magasan jegyzett zenészekkel, vagyis a Sound Effect elnevezésű formációval lép fel a magyar fővárosban - közölte a szervező Get Closer az MTI-vel. A formációban Marcus Strickland szaxofonon, Alex Wintz gitáron, John Davis pedig dobon játszik.



Ben Williams pályájának komoly lökést adott, hogy nyolc évvel ezelőtt megnyerte a rangos Thelonious Monk Institute által szervezett basszusgitárversenyt. A díjjal járt, hogy felvehette első zenekarvezetői lemezét, amelyen hangszere mellett szerzőként is brillírozott. A jó visszhangokkal együtt felkérései száma is gyarapodott. Bekerült Pat Metheny Unity nevű zenekarába és közreműködött a csapat cím nélküli, 2012-es lemezén, amely egy évre rá Grammy-díját kapott a legjobb instrumentális dzsesszalbum kategóriában.



Methenyn kívül meghívta formációjába játszani mások mellett Herbie Hancock, Wynton Marsalis és George Benson is, és 2013-ban ő lett a Downbeat folyóirat kritikusi szavazásán a legtehetségesebb bőgős. Saját együttese, a Sound Effect élén 2015-ben megjelent második lemeze, a Coming of Age ötvözi a dúdolható, de átgondolt melódiákat, a mainstream elődök tiszteletét, a hiphop és az R&B ritmusokat.



A középiskolában túljelentkezés miatt nem vették fel a gitár osztályba, így jobb híján kezdett bőgőzni tanulni. Már ekkor számtalan funky, R&B és gospel zenekarban játszott, és a fordulatot az hozta meg, hogy valaki a kezébe nyomott egy kazettát, rajta Miles Davis Kind of Blue és Charles Mingus Blues & Roots című lemezének felvételével. Egy életre elköteleződött a dzsessz, illetve az akusztikus és elektromos basszusgitár mellett a Miles Davis Quintet akkori bőgőse, Paul Chambers játékának hallatán. Aztán 2009-ben a Thelonious Monk Intézet nemzetközi dzsesszversenyén a zsűriben Ron Carter, Dave Holland, Charlie Haden, John Patitucci, Christian McBride és Robert Hurst hallhatta elképesztő tehetségét.