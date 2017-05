Ágyaspálinka Fesztivál lesz Újszilváson Pünkösdkor

Programajánló

Könnyűzenei koncertek és neves dj-k is várják az érdeklődőket a 12. alkalommal megrendezendő Ágyaspálinka Fesztiválon június 3-án és 4-én Újszilváson.

A Bolyhos Pálinkafőzde szervezésében megvalósuló fesztivál egyik kiemelkedő eseménye lesz a Republic zenekar koncertje június 3-án, szombaton - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mások mellett fellép még Hevesi Tamás, Csepregi Éva, a Soulwawe, valamint a Kállay Saunders Band. A vasárnapi kínálatban az Alma együttes, Korda György és Balázs Klári, a New Level Empire és Rúzsa Magdi koncertje szerepel.



Mindkét napon az élő fellépések után neves dj-k szórakoztatják hajnalig a közönséget. A korábbi években megszokott helyi, illetve környékbeli kulturális műhelyek bemutatkozása mellett a Pálinka Lovagrend szokásos felvonulás is várja az érdeklődőket.



A közlemény idézi Bolyhos Zoltánt, a fesztivál ötletgazdáját és rendezőjét, aki elmondta: az eddigi 11 fesztivál azt bizonyítja, hogy a pálinka ma is népszerű, és a fesztiválozókkal folytatott beszélgetések során egyértelműen kiderült, egyre több a hozzáértő, egyre többen ismerik el a pálinka presztízsét.