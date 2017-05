Programajánló

Konferenciát rendez az OSZMI Robert Wilson színházáról szeptemberben

Robert Wilson színháza és annak hatása a kortárs színházművészetre címmel egynapos konferenciát rendez a PIM - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szeptember 22-én. 2017.05.28 MTI

A konferencián filmes vetítéssel illusztrált előadást tart Frank Hentschker, a City University of New York Martin E. Segal Theatre Center igazgatója, egyetemi tanár - olvasható az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a kutató több évig volt Robert Wilson asszisztense, de színészként is dolgozott, többek között Hamlet szerepét játszotta Heiner Müller saját Hamletgép-rendezésében. Jelenleg egy a Robert Wilson színházát elemző monográfia megírásán dolgozik. Frank Hentschker előadásának címe: The Performance Matrix of Robert Wilson.



A konferencia délutáni szekciójában előadási lehetőséget szeretnének biztosítani fiatal kutatóknak, doktoranduszoknak. A megadott témában várnak legfeljebb 15 perces angol nyelvű előadásokat, jelentkezni június 30-ig lehet. A konferencia-előadások szerkesztett változatának később online megjelenést biztosítanak - áll a közleményben.