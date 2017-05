Gyász

Meghalt Gregg Allman

A legendás rockert 69 évesen érte a halál. Zenekara, a The Allman Brothers Band egy amerikai southern rock-együttes, amit gyakran a stílus kialakítójának tartanak. Az együttes 1969-ben alakult a floridai Jacksonville-ben, de központja a Georgia állambeli Maconben van. Amellett, hogy a southern rock legfőbb alakítói voltak, zenéjükben a blues-rock és a hard rock jegyei is felfedezhetőek. Koncertjeiken előszeretettel játszottak hosszú, improvizációkkal bővített instrumentális darabokat; ennek köszönhetően a Grateful Dead mellett az egyik legfontosabb jam bandként is nyilván tartják az együttest.