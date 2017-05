Zene

Elindult a szavazás a Petőfi Zenei Díj jelöltjeire

Elindult a szavazás a Petőfi Zenei Díj jelöltjeire, a hazai könnyűzenei színtér legjobbjaira nyolc kategóriában lehet leadni a voksokat június 20-ig - mondta a VOLT fesztivál főszervezője vasárnap az M1 aktuális csatornán.

Lobenwein Norbert elmondta: az előző évhez hasonlóan az elismeréseket 2017-ben is június 26-án, a 25. Telekom VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján adják át egy nagyszabású gálán.

A főszervező szerint a fesztiváldíj már az első évben is jól működött, a közönség és a szakmai testület olyan nyerteseket választott, akik tavaly valóban a legsikeresebbek voltak.

Kitért a fesztiválturizmus növekvő szerepére is, amely meglátása szerint az egyik legfontosabb ágazattá nőtte ki magát a turizmusban Magyarországon. Mint mondta, VOLT méretű fesztiválból van három-négy az országban, emellett majd minden hétvégére jut két-három kisebb fesztivál, vagy gasztronómiai esemény, produkció, ami a régió és az ország számára is nagy vonzerőt jelent.