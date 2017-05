Programajánló

Hatórás műsorfolyammal készül a közmédia a nemzetiségi kultúrák napjára

2017.05.21 03:30 MTI

Hatórányi műsorfolyammal várja az érdeklődőket a közmédia vasárnap, a nemzetiségi kultúrák napján - közölte Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője az M1 aktuális csatornán szombaton.



Elmondta: a Duna, a Duna World, az M5 és az M1 csatornákon, valamint a Kossuth és a Dankó rádióban is foglalkoznak majd a Magyarországon élő nemzetiségekkel.



Hangsúlyozta, fontos cél, hogy a többségi társadalom képet kaphasson a nemzetiségekről, és arról, milyen fontos szerepet töltenek be a magyar kultúrában.



Siklósi Beatrix korábban az MTI-nek elmondta, hogy a stúdióból az ország több pontjára kapcsolnak majd élőben, egyebek mellett budapesti helyszínre, Kecskemétre, Beloianniszba, Turára, Pécsre, Békéscsabára, Szegedre és Pomázra is. Hozzátette: a riportokból kiderül például, hogy mi közük a görögöknek a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) létrehozásához, idén is lesz nemzetiségi focibajnokság, a németek flashmobbal készülnek, ezen a napon lesz a ruszinok nemzeti ünnepe, Pomázon pedig együtt főznek a szerb, német és magyar résztvevők.



Közölte: Kövér László házelnök a szószólók parlamenti bizottságáról ad tájékoztatást, az Arany János-emlékév alkalmából gyerekek mondanak Arany János-verseket saját anyanyelvükön és magyarul, valamint az Arany-műveket fordító Jerzy Snopek lengyel nagykövettel is megismerkedhetnek az érdeklődők.