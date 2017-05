Programajánló

Felszentelték a felújított Szentháromság-szobrot Vácrátóton

A vácrátóti templomkertben tartott ünnepségen Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a Szentháromság-szobor jelkép, "hitünk szimbóluma", és most teljesen megújult. Az alkotás nem a virtuális valóságban lévő szimbólum, hanem kőből lévő eltörölhetetlen jelképe mindannak, amiben "hiszünk, ami a kereszténységünket és a magyarságunkat adja" - tette hozzá.



Ilyen és hasonló Szentháromság-szobrok Vácrátóton és nagyon távoli településeken ugyanolyan büszkén hirdethetik az evangéliumot, "és bízunk benne, hogy sem a közel-keleti erőszakkal, sem Európában a fogyasztói társadalommal, értékrelativizmussal nem tudják elvenni a mi keresztény hitünket" - jegyezte meg.



Rétvári Bence szerint ma világszerte sokan vannak, akik meg akarják fosztani az európaiakat kereszténységüktől, a keresztény kultúrától. "Sokan úgy gondolják, hogy ez lehet a jövő, mi azonban úgy gondoljuk, hogy ez nem lehet a jövője Európának", mint ahogy a ház sem létezik alap nélkül. Az államtitkár Európát egy szuperszámítógéphez hasonlította rendkívül gyors processzorokkal, de - mint mondta - ha ezen nincs egy operációs rendszer, ha nincs benne a kereszténység mint alap, akkor nem fog működni. "Európa operációs rendszere a kereszténység" - hangsúlyozta, kiemelve, hogy erre a hitre épült a kultúra, a gazdaság, a társadalom, "minden, ami Magyarországot és Európát olyanná teszi, amilyen".



Hozzátette: ha valaki ezeket eltagadja, a szobrokat múzeumokba küldi és "mi magunk is engedjük, hogy a hit, a hitélet múzeumokba kerüljön, akkor mi is hibát követünk el", de a legnagyobb hibát azok követik el, akik csak a múlt részének tekintik az egyházat és a kereszténységet.

Rétvári Bence szerint abban az identitásválságos, relativista időszakban, amikor azt mondják, hogy minden bármivel felcserélhető mind a fogyasztásban, mind az emberi kapcsolatokban, mind a hitéletben, "akkor mi ragaszkodjunk ahhoz a kereszténységhez, ami megőrzött minket olyannak, amilyenek vagyunk itt Magyarországon, Európa szívében".



Az államtitkár szerint ugyanilyen fontos kötelezettségünk, hogy lehetőségeinkhez képest minél nagyobb mértékben segítsük azokat a keresztényeket, akiket a hitük miatt üldöz az Iszlám Állam.



Mint mondta, ezért volt fontos a kormánynak, hogy az otthonaikból elüldözött iraki keresztényeknek iskolát építtessen Erbílben és gyógyszerekkel támogassa az üldözötteket gyógyító kórházat. Emellett a kormány a szír katolikus és ortodox egyházat is 1-1 millió euróval segítette. Rétvári Bence beszélt arról is, hogy 2 millió euróból újjáépítenek egy iraki települést, ahol pár éve még keresztény családok éltek, mostanra azonban mindenki elmenekült a háború elől.



"Azért indít Magyarország majd szeptembertől ösztöndíjprogramot üldözött fiatalok számára, hogy fejezzék be itt a tanulmányaikat és hazatérve az újjáépítésben részt vehessenek"- tette hozzá Rétvári Bence.



Az 1780-ban készült vácrátóti Szentháromság-szobrot Horváth Tibor és Lévai Antal restaurálta. Az alkotás 4,2 millió forintból újították meg, a költségekhez 1 millió forinttal járult hozzá a Nemzeti Kulturális Alap, a többi pénzt a hívek adományozták.



A szoboravató szentmisét Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke celebrálta és ő szentelte meg a több méteres talapzaton álló szobrot.