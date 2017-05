Programajánló

Megkezdődött Óbudán a Magyar Népzeneoktatás Ünnepe

A Kobzos Kiss Tamás emlékhely átadásával kezdődött el pénteken a Magyar Népzeneoktatás Ünnepe az Óbudai Népzene Iskolában. 2017.05.20 05:33 MTI

Az emlékhelyet átadó Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke az ünnepségen elmondta: az iskola negyedszázados története fűződik Kobzos Kiss Tamáshoz. A Kossuth- és Liszt-díjas zenész, előadóművész, zenepedagógus hozzájárult ahhoz, hogy ma Magyarországon van a legélénkebb, legszínvonalasabb és legváltozatosabb élő népművészet egész Európában. A művész erején felül vállalt olyan tevékenységeket, amelyeket egyéni életműve nem kívánt meg feltétlenül, beleértve az iskola megalapítását, fenntartását, emellett az alapvető dolgokról is meghozta a helyes döntéseket - mondta, hozzátéve: ezek által rendelkezett az akadémikusokra jellemző három tulajdonsággal.



Este koncerttel várják a közönséget az Óbudai Társaskörben, ahol a néhai Kossuth-díjas előadóművész pályatársai, a Kobzos Kiss Tamás Vándordíj díjazottjai és az Óbudai Népzene Iskola tanárai adnak műsort. Köszöntőt mond Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.



A programok szombaton folytatódnak Óbudán a Fő téren és a Kobuci kertben. A Magyarországon működő népzenei műhelyek és intézmények összefogásával mintegy 40 népzenét és hagyományőrző mesterségeket oktató művészeti iskola mutatkozik be az ország minden tájáról. A népzenei műhelyek mesterek és tanítványok koncertjei mellett különleges hangszeravatás is színesíti a progamokat a Cimbalom-ünnepen. A nagyszínpadon mások mellett a Nikola Parov Quartet és Herczku Ágnes, Virágvölgyi Márta és a Hölgykoszorú, azaz csupa női népzenész muzsikál.



Az ÖrömZeneTéren egész nap aprók tánca és közösségi muzsika, az élő műhelyekben kézműves iskolák, mesterség és könyvbemutatók, valamint népművészeti és iparművészeti portékák vására, népi játékok és táncházi mulatság várják az érdeklődőket.



A fesztivál - amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával valósul meg - szakmai programoknak, versenyeknek és továbbképzéseknek is otthont ad.



A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy megérdemelt és kiemelt figyelmet kapjon a világon egyedülálló kulturális örökségünk, a magyar népzeneoktatás.