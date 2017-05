Oktatás

Rapalbumot készített diplomamunkaként a Harvard egy diákja

Rapalbumot nyújtott be diplomamunkaként az angol tankszéken a Harvard egyetem egy végzős diákja.



Obasi Shaw a Harvard történetében az első diák, aki ilyen diplomamunkát készített. A Liminal Minds című album A mínusz osztályzatot kapott, ami biztosította a diák számára, hogy kitüntetéssel végezze el az egyetemet - közölte csütörtökön az intézmény.



"Soha nem gondoltam volna, hogy a Harvardon ezt elfogadják. Nem gondoltam, hogy a rapet művészeti formaként fogják tisztelni" - mondta az Atlanta egyik külvárosából származó Shaw.



A 10 számot tartalmazó album azt a barátságtalan és sötét képet tükrözi, hogy mit jelent feketének lenni az Egyesült Államokban. Minden egyes dal más-más egyén szemszögéből szólal meg, az ötletet Geoffrey Chaucer Canterbury mesék című 14. századi klasszikus történetgyűjteményéből vette és ötvözte James Baldwin írónak a rendőri erőszakot, a rabszolgaságot ábrázoló munkáival - közölte Shaw.



A diák témavezetője, Josh Bell hangsúlyozta, hogy Shaw "egy komoly művész, és egy csodálatos fickó". Képes volt egy olyan albummal előállni, amelyet az angol tanszék és a rapet kedvelők is szerethetnek - magyarázta.



A Harvardon a diplomamunka általában kutatásokon alapuló írásos dolgozat, de a diákok előállhatnak kreatív, művészi diplomamunkával is. Nyújtottak már be színdarabot, regényt és versgyűjteményt is.



Shawnak több mint egy évbe telt a dalok megírása és felvétele a Harvard stúdiójában, utóbbiban barátai is közreműködtek.



A rap és a hip-hop egyre népszerűbb egyetemi tantárgyként. A Harward 2013-ban hozott létre ösztöndíjat oktatóknak hip-hop témában, más egyetemek tantárgyként vonták be a diákok számára a tanrendjükbe.



A Clemson Egyetem februárban jelentette be, hogy doktorandusza 34 dalból álló rap albumot nyújtott be disszertációként.



Shaw azt tervezi, hogy albumát az interneten fogja terjeszteni, és reméli megnyitja számára az ajtókat a zeneiparba. Végzés után azonban programozóként fog elhelyezkedni Seattle-ben a Google-nél.