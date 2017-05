Egészség

Kór­házba vitték az Omega ze­né­szét - nem tudni, mi történt

Ötvenöt év alatt először fordult elő az Omega együttes történetében, hogy nem Benkő László állt a billentyűk mögött koncertjükön. A hétvégén ugyanis Szlovákiában koncertezett a zenekar, de az oszlopos tag hiányzott a színpadról - később kiderült, betegség miatt volt kénytelen lemondani a fellépést.



Korábban esett már le lépcsőről, operálták a szemét, volt kézzúzódása, mégsem tántorította el semmi a munkától. A Bors kereste telefonon Benkőt, azonban nem tudták elérni őt, így zenésztársánál, Kóbor Jánosnál érdeklődtek.



"Ezen a koncerten Laciért is játszottunk, nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudhattuk magunk mellett a színpadon. A múlt héten is, és pár órával ezelőtt is beszéltem vele, már jobban van. Hétvégére elhagyhatta a kórházat, de ma reggel vissza kellett mennie még néhány vizsgálatra" - nyilatkozta a lapnak Kóbor, ám kiderült, azt még ő sem tudja, miféle betegség döntötte le a lábáról a billentyűst.



"Nem mondta és tiszteljük egymást annyira, hogy nem fogok faggatózni. Annyit kérdeztem csak tőle, hogy van-e okunk aggódni érte. Megnyugtatott, hogy nincs."



A hét második felében az együttes Németországba utazik koncertezni, remélik, hogy oda már Benkő is velük tarthat.