Titkos helyen ünnepelték a Szomszédok jubileumát

2017.05.15

Mint arról a ma.hu is beszámolt, 30 évvel ezelőtt mutatták be a Szomszédok első részét.



Eredetileg egy nyilvános közönségtalálkozót szerettek volna a történet helyszínén, Gazdagréten, ám az eseményre annyian szerettek volna elmenni, hogy végül titkos helyen kellett ünnepelniük az egykori szereplőknek.



“Idén jubilálunk, természetes volt, hogy mindenki ott lesz a találkozón, aki csak megteheti. Eredetileg nyilvános közönségtalálkozót szerettünk volna Gazdagréten, ahol bejártuk volna a forgatás helyszíneit, de olyan sokan jeleztek vissza, hogy az már bőven meghaladta az általunk tervezett program méreteit. Ezért a szervezőkkel, Krajcsovics Tamás operatőrrel, Kecskés László gyártásvezetővel, és természetesen Horváth Ádám rendezővel úgy döntöttünk, hogy legyen most egy „titkos” buli, aztán szeptember 2-án egy nagy, nyilvános összejövetel a rajongókkal az előre eltervezett helyszínen, Gazdagréten” - mesélte Németh Kristóf a Borsnak.

