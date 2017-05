Filmajánló

Arthur király nem veszélyeztette a Galaxis őrzőinek elsőségét az észak-amerikai mozikban

A galaxis őrzői vol. 2. második hete verhetetlen az észak-amerikai mozik kasszasikerlistáján, a héten debütáló két film, az Arthur király - A kard legendája című kosztümös kalandfilm és az Ó, anyám! című vígjáték a közelébe sem értek - írta iparági becslések alapján a The Hollywood Reporter.



Guy Ritchie Arthur királya 14,7 millió dolláros (7,2 milliárd forint) nyitó hétvégi árbevételével, mely a rangsor harmadik helyéhez volt elég, hatalmas bukásnak számít, hiszen készítése a becslések alapján 175 millió dollárjába került a Warner Bros.-nak, egyben a nagy költségvetésű filmek között az egyik legrosszabb nyitó eredmény. Akár százmilliós vagy annál is nagyobb veszteséget hozhat.



A történelmi kalandfilmet még az amerikai anyák napjára bemutatott Ó, anyám! akciókomédia is megelőzte 17,5 millió dolláros nyitó hétvégéjével, ráadásul sokkal kevesebb pénzből, 42 millióból készült. A Fox stúdió többet várt a filmtől, hiszen az egyik főszereplő, Amy Schumer népszerű tévés humorista első filmje, a Kész katasztrófa 2015 nyarán 30 millióval nyitott.



Jonathan Levine filmje egy anya-lánya páros útját követi, akiket ecuadori nyaralásukon elrabolnak és a dzsungelen keresztül kénytelenek elmenekülni. Az anyát játszó Goldie Hawn 15 év után először vállalt filmszerepet, Schumernek pedig ez a második mozija.



A galaxis őrzői szuperhősfilm folytatására a második hétvégéjén 63 millió dollár értékben váltottak jegyet, így Észak-Amerikában már 246,2 milliót, más országokban összesen 384,4 milliót hozott, ezzel teljes árbevétele 630,6 millióra rúg.



A negyedik helyre a Halálos iramban 8, az ötödikre a Bébi úr érkezett.