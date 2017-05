Programajánló

Ódonságok, újdonságok címmel nyílik kiállítás a Göcseji Múzeumban

A tárlaton az elmúlt időszak szerzeményeit - képzőművészeti alkotásokat, néprajzi anyagokat, és a "már-már műtárggyá avanzsált egykori használati tárgyakat" - mutatják be - mondta el Kostyál László művészettörténész, a kiállítás kurátora az MTI-nek.



Hozzáfűzte: az elmúlt időszakban vásárlással és adományként sokféle érdekes, értékes tárgy került a múzeumba. A kiállítás tervezésekor ezért többféle variáció is felvetődött, hogy milyen logika, tematika szerint csoportosítsák a gyűjtemény anyagát. A vezérfonalat a tárgyak jellege adta, a tematikus egységek a "múzeumi munka tarkaságát" is megmutatják - emelte ki a művészettörténész.



A szakrális, valláshoz kötődő tárgyi emlékek közt kapott helyet a nagyrákosi plébániatemplom barokk oltárra. Az 1730-as években készült oltárkövet "csak úgy tudták az enyészettől megmenteni", hogy az örökségvédelmi hatóság hozzájárulásával bekerült a múzeum gyűjteményébe - idézte fel Kostyál László.



A korabeli tárgyak egy része a háborúk időszakát dokumentálja, egy másik blokkban a régészeti ásatásokon előbukkant érmeket, római és középkori pénzeket mutatják be. A régi Zala megye, Zalaegerszeg ábrázolásában kiemelkedő értékeket képviselnek Serényi Árpád (1897-1941), a város első riportfotósának fényképei, valamint a hazai és külföldi fotókiállításokon nyert oklevelei. Kisgyörgy Erzsébet több ezer zalaegerszegi és zalai vonatkozású képeslapot ajándékozott a múzeumnak, a gyűjteményből számos darab látható lesz a kiállításon, egy egész sorozatot pedig monitoron nézhetnek meg a látogatók.



Attraktív része lesz a kiállításnak a polgári enteriőr, a 200 évvel ezelőtt használt lakberendezési tárgyakat Söjtörről szállították a múzeumba. A játék-blokkot egy babaszoba díszíti, a kiállítás másik szegletében pedig viselettörténeti kiállításon elevenítik fel, miként változott az öltözék a XX. században.



Enteriőrben jelenítik meg Szabó Gyula zalaegerszegi kefekötő műhelyét is, a térben Szabolcs Péter szobrászművész köztéri alkotásnak kicsinyített mása is megjelenik. A Munkácsy-díjas képzőművész szobrát júniusban avatják fel Zalaegerszegen.



A tófeji kerámiaüzem termékeiből is szép darabok kerültek a gyűjteménybe - sorolta Kostyál László.



Beszélt arról is, hogy az összegző jellegű, visszatekintő tárlattal szeretnének köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a gyűjtőmunkát. Ugyanakkor az Ódonságok, újdonságok című kiállítással egyben el is búcsúznak a régi múzeumtól: az épület felújítás előtt áll, ezért a rekonstrukciós munkák előtt valószínűleg már nem nyílnak új időszaki kiállítások - fűzte hozzá a művészettörténész.



A tervek szerint a kiállítást augusztus 20-ig lehet megtekinteni a Göcseji Múzeumban.