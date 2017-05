Gyász

Kiderült, miért halt meg Robert Miles

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, negyvenhét éves korában meghalt Robert Concina olasz trance-producer és rádiós, akit a világ Robert Miles-ként ismert meg a 90-es években. A halál pontos okát akkor még nem közölték.



A Robert Miles alapította ibizai rádióállomás, az Open Lab mondta be a hírt csütörtökön, miszerint Miles 9 hónapig küzdött a rákkal és áttéteivel.



Miles első, Dreamland című nagylemezén hallható Children című száma az évtized egyik ikonikus elektronikus slágerévé vált, és tizenkét országban is a zenei toplista élére került. A hatalmas siker után azonban az előadó hatalmas siker után azonban az előadó háttérbe vonult, alkotott, és többek közt egy kalózrádiót is alapított.

