Dalfesztivál

Megtartották az Eurovíziós dalfesztivál első elődöntőjét

hirdetés

Fotó: MTI

Megtartották kedd este Kijevben a 62. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjét, amelyből 18 ország produkciója közül tíz jutott be a szombati fináléba.

A versenyen Magyarországot képviselő Pápai Joci csütörtökön, a második elődöntőben lép majd színpadra.

Kedden - a szakmai pontok és a közönségszavazatok kombinációja alapján kialakult összesítés szerint - a fesztivál döntőjébe került a korábban is a favoritok között számon tartott svéd versenyző, Robin Bengtsson I Can't Go On című dalával, valamint a portugál Salvador Sobral anyanyelvén énekelt, Amar Pelos Dois című andalító produkciójával.

Szintén döntős lett a különleges énekhangszínével ismertté vált belga énekesnő, Blanche City Lights című számával, az azerbajdzsán Dihaj a Skeletons-zal, az örmény Artsvik Fly With Me című, népzenei motívumokkal megtűzdelt dalával, valamint a moldovai Sunstroke Project együttes vidám hangvételű, Hey Mamma című produkciójával.

Ott lesz a szombati fináléban a lengyel Kasia Mo¶ Flashlight, az ausztrál Isaiah Don't Come Easy, a görög Demy This is Love és a ciprusi Hovig Gravity című dalával.

A Duna televízióban is közvetített showműsort egy fiatal ukrán popegyüttes, a Monatik nyitotta meg, amely a tavalyi évben elért rendkívüli sikerei után kapta a megtisztelő felkérést a dalverseny szervezőitől. A 2016-os stockholmi verseny ukrán győztese, Jamala az összes versenyző fellépése után énekelte el 1944 című tavalyi nyertes dalát.

Az idei dalfesztiválon 42 ország vesz részt. Automatikusan döntős a rendező ország - amely az előző évi győztes, azaz idén Ukrajna -, valamint a dalfesztivált alapító öt állam, Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság.

Mindkét elődöntőből tíz-tíz jelölt jut tovább, így a fináléban összesen 26 ország jelöltje versenyez majd a győzelemért. A következő évi verseny megrendezésének jogát az első helyen végző versenyző országa kapja.

Az Eurovíziós Dalfesztivált, amely az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) által szervezett verseny, évről évre mintegy 200 millió ember nézi.